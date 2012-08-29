200 تست مشمشه در باشگاه های سوارکاری کرمان انجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان کرمان گفت: در راستای رسالت دامپزشکی در حراست از سرمایه ملی و حفظ بهداشت عمومی جامعه و جلوگیری از بروز بیماری‌های مشترک انسان و دام از تمام اسب‌های مورد استفاده در باشگاه‌های سوارکاری شهرستان کرمان تست مشمشه به عمل آمد.

محمدمهدی یزدان‌ پناه اظهار داشت: مشمشه یکی از بیماری‌های مشترک بین انسان و دام بوده و از اهمیت بالایی در جمعیت‌های اسب برخودار است.

یزدان ‌پناه عنوان داشت: هیچ دارویی برای درمان قطعی حیوانات مبتلا به مشمشه و هیچ واکسن موثری به منظور پیشگیری از این بیماری به بازار عرضه نشده است.

وی گفت: سرفه، ریزش ترشحات چرکی از بینی، زخم در روی مخاط بینی از جمله علائم این بیماری در دام است.

یزدان ‌پناه ابراز داشت: این بیماری از طریق تماس مستقیم با حیوانات آلوده یا تماس با بافت‌های آلوده دام مبتلا به انسان منتقل می‌شود.

وی با اشاره به اینکه مشمشه در انسان موجب عفونت‌های تنفسی و در نهایت مرگ می‌شود، تصریح کرد: علائم این بیماری در انسان شامل تب، دردهای عضلانی و مفصلی، ذات‌الریه، وجود چرک در خون است.

یزدان ‌پناه تصریح کرد: مهم‌ترین راههای کنترل و پیشگیری از این بیماری شناسایی موارد بالینی مشکوک، شناسایی تک سمیان آلوده به ظاهر سالم، حذف حیوانات آلوده و رعایت اصول بهداشتی و قرنطینه‌ ای است.

وی با تاکید بر اینکه کسانی که اسب‌هایشان فاقد گواهی سلامت از سوی بخش مبارزه شبکه دامپزشکی شهرستان کرمان باشند، اجازه فعالیت ندارند، عنوان داشت: از ابتدای سال تاکنون 201 تست مشمشه در باشگاه‌های سوارکاری کرمان انجام شده که هیچ نمونه مثبتی در این مدت گزارش نشده است.

یزدان ‌پناه گفت: با توجه به نزدیک بودن زمان مسابقات و استقبال مردم از آن و با توجه به اینکه بیماری مشمشه بین انسان و دام مشترک است، باید از صحت و سلامت این اسب‌ها مطمئن شویم.

دام های جنوب کرمان هویت دار می شوند

معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان در سومین کارگروه ساماندهی دام جنوب کرمان با اشاره به اینکه 16 استان دیگر نیز درگیر طرح هویت دار شدن دام ها هستند، اظهار داشت: از اواسط شهریور ماه با حضور نماینده شرکت پلاک کوب طرح هویت دار شدن دام های جنوب کرمان آغاز می شود.

جهانگیر مشایخی گفت: فرمانداران شهرستان های قلعه گنج و رودبار اعتباری برای هویت دار شدن دام ها تخصیص بدهند.



اسدالله توکلی مدیر کل امور عشایری جنوب کرمان نیز در این جلسه اظهار داشت: بعد مسافت و عدم همکاری بیمه موجب کاهش دام های تحت پوشش بیمه شده است.

مدیر کل دامپزشکی جنوب کرمان نیز در ادامه این جلسه با بیان اینکه باید دوره های آموزشی در مناطق اسکان عشایر برگزار شود، تصریح کرد: تنها چهار درصد دام های منطقه تحت پوشش بیمه هستند.

ابراهیم توکلی همکاری بین بخشی را در اجرای طرح ها موثر خواند و تصریح کرد: معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد باید برای ساماندهی ایستگاه های جمع آوری شیر یک بازه زمانی تعیین کند.

وی با اشاره به اهمیت بیمه دام ها گفت: فرهنگ بیمه دام هنوز در این منطقه جا نیفتاده است.

برگزاری سمینار آموزشی محصولات ارگانیک در کرمان

رئیس اداره آموزش و ترویج دامپزشکی استان کرمان از برگزاری سمینار آموزشی" محصولات ارگانیک" خبر داد و افزود: نیاز به غذای بیشتر در جهان امروز موجب استفاده بشر از برخی مواد شیمیایی برای افزایش راندمان تولید شده است.

وی گفت: این روشهای افزایش تولید با تمام فوایدی که برای بشر داشته اند موجب کاهش ارزش غذایی و گاهی ایجاد زمینه برای برخی بیماریها شده اند.

این مسئول ابراز داشت: باقی مانده انواع کودهای شیمیایی و سموم دفع آفات در گیاهانی که به عنوان خوراک دام و طیور استفاده می شوند نیز ممکن است باقی مانده هایی در گوشت این حیوانات ایجاد کند.

نامجو با اشاره به افزایش برخی بیماریها از جمله سرطان ها، بیماریهای مزمن با منشاء غیر مشخص، اختلالات کبدی و برخی بیماریهای تنفسی، گفت: افزایش اینگونه بیماریها نیز می تواند از عوارض باقی مانده انواع مواد شیمیایی و آنتی بیوتیک ها در غذا باشد.

وی بیان داشت: اداره کل دامپزشکی استان کرمان طی سالهای اخیر با توجه ویژه به این نکات اقدام به اجرای طرح های پایش موادغذایی با منشاء فرآوردهای خام دامی و اصلاح برخی موارد قابل کنترل کرده است.

نامجو اجرای طرح مرغ بدون آنتی بیوتیک در طول دوره پرورش را از جمله این اقدامات دانست و بیان داشت: رعایت نکات بهداشتی و دوره پرهیز دارویی توسط تولیدکنندگان بسیار حائز اهمیت است.

وی افزود: در همین راستا کلاسهای آموزشی برای دامداران با محوریت آموزش دوره پرهیز دارویی و عدم مصرف خودسرانه دارو و آنتی بیوتیک در دام، در سالهای اخیر افزایش یافته است.

نامجو اقدام دیگر این اداره کل را برگزاری دورههای آموزشی و بازآموزی برای کارشناسان دامپزشکی استان دانست و گفت: سمینار آموزشی" محصولات ارگانیک" در همین چهارچوب برای کارشناسان اداره کل دامپزشکی استان کرمان برگزار شد.

رئیس اداره آموزش و ترویج دامپزشکی استان کرمان رئوس این سمینار را اینگونه برشمرد: مهمترین نکات مطرح شده در این سمینار شامل تاکید بر استفاده از محصولات کشاورزی ارگانیک جهت خوراک دام، عدم استفاده از آنتی بیوتیک ها و سایر داروها در یک دوره پرورش دام و طیور ارگانیک، توجه ویژه به بهداشت جایگاهها، آب و چراگاهها همچنین جداسازی محصولات ارگانیک از غیر ارگانیک در زمان نگهداری، بودند.

نامجو در پایان با یادآوری این نکته که مواد غذایی تهیه شده به روش ارگانیک ارزش غذایی بالاتری دارند تاکید کرد: با توجه به رعایت ضوابط و استانداردهای مربوطه توسط تولید کنندگان محصولات ارگانیک، باقی مانده انواع مواد شیمیایی و سموم در این محصولات وجود ندارد.