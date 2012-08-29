اولین فرماندار شهرستان خوسف معرفی شد

به گزارش خبرنگاز مهر، قهرمان رشید ظهر چهارشنبه در جمع مردم شهرستان خوسف اظهار کرد: ارتقای خوسف به شهرستان باید موجب ارتقای این منطقه در تمامی بخش ها شود.

وی با بیان اینکه مردم خوسف در تمامی صحنه های انقلاب نقش پررنگی داشته اند، بیان کرد: ارتقای شهر خوسف به شهرستان از مصوبات سفر چهارم هیئت دولت بود که امروز با معرفی فرماندار شهرستان به طور رسمی ابلاغ شد.

وی بیان داشت: ارتقای خوسف به شهرستان در راستای رویکردهای درست و اصولی دولت نهم و دهم برای محرومیت زدایی، تمرکز زدایی و رسیدگی به مناطق محروم و کمتر توسعه یافته به وقوع پیوسته که باید از آن به عنوان سر منشا تحولات بزرگ در آینده استفاده شود.

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وی با بیان اینکه توجه به توده های مردم و محرومین از جهت های اصلی انقلاب است، تصریح کرد: این استراتژی بدون شک ریشه در تعالیم حیات بخش اسلام دارد و پیامبران و امامان نیز بر آن تاکید فراوان داشته اند.

استاندار خراسان جنوبی با تاکید بر اینکه در رسیدگی به امور مردم نباید از سوی مسئولان نظام لحظه ای غفلت صورت گیرد، تصریح کرد: رویکرد دولت نهم و دهم منطبق بر فطرت و در جهت رسیدگی به امور مردم و محرومین است.

وی ادامه داد: امروز ایران اسلامی الگویی ناب و درست برای تمام کشورهای دنیاست و بیداری اسلامی و انسانی در کشور های منطقه گواه صادقی بر این مدعاست.

رشید تاکید کرد: باید با حفظ و اتحاد و همدلی و تقویت انسجام ملی و منطقه ای در راستای حفظ و حراست از این ارزش ها تلاش کنیم.