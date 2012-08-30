ابراهیم آقامحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه دو سوم از کشورهای جهان در اجلاس غیرمتعهدها عضویت دارند، اظهار داشت: برگزاری اجلاس غیرمتعهدها در ایران در حقیقت شکست انحصار طلبی دنیای غرب است.

وی با بیان اینکه برگزاری اجلاس "نم" در ایران بی اعتنایی به تحریم های آمریکا و کشورهای اروپایی علیه ایران است، یادآور شد: حضور بیش از 120 کشور در این اجلاس نشانه شکست آمریکا در تحریم های سیاسی و خنثی شدن طرح منزوی کردن ایران است.

نماینده مردم خرم آباد و چگنی در مجلس تصریح کرد: امروز شاهد این هستیم که غرب به صورت غیرقانونی و خلاف چارچوبهای سازمان ملل تحریم های سیاسی و اقتصادی را علیه ایران پیش گرفته است.

وی افزود: حضور 120 کشور در رده های بالای وزرای امورخارجه، هیئتهای ویژه، روسای جمهور و کارشناسان نشانه شکست آمریکا در توطئه های خود علیه ایران است.

آقامحمدی با تاکید بر اینکه آمریکا تمام هم و غمش را بر این گذاشته بود که مرسی رئیس جمهور مصر در اجلاس حضور نداشته باشد، ادامه داد: حضور مرسی در اجلاس سران کشورهای غیرمتعهد نشانه شکست توطئه ها و نقشه های آمریکا در جهان عرب است.

وی تصریح کرد: جایگاه مصر در کشورهای عربی به عنوان یک جایگاه محوری انکار ناپذیر است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ادامه داد: برگزاری اجلاس عدم تعهد در ایران و حضور افراد مهم و تاثیر گذار در آن نشانه پیروزی قوی سیاسی و اقتصادی ایران و شکست تحریم ها است.