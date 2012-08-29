تور یکروزه بازدید از طرحهای مهر ماندگار بندرعباس برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، تور یکروزه بازدید از طرحهای عمرانی در حال ساخت شهر بندرعباس همزمان با آخرین روز از هفته دولت با حضور استاندار هرمزگان، ائمه جمعه و جماعات، مدیران استانی، اعضای شوراهای اسلامی شهرها، معتمدین محلی و همچنین اصحاب رسانه در بندرعباس برگزار شد.

در ابتدای این تور بیمارستان سوانح و سوختگی و همچنین مرکز رادیوتراپی و پرتودرمانی بندرعباس مورد بازدید قرار گرفتند. مراحل ساخت این دو طرح بهداشتی، درمانی تا پایان امسال به اتمام خواهد رسید.

بلوار شهید رجایی بندرعباس دیگر طرحی بود که در این تور از آن بازدید شد. طول این بلوار 13 کیلومتر است و تا کنون 80 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

همچنین در ادامه حاضران در این تور یک روزه از مراحل ساخت نخستین تقاطع غیر همسطح بندرعباس بازدید کردند و طرح زیباسازی و ایجاد منظر آبی خور شیلات بندرعباس نیز مورد بازدید قرار گرفت.

در ادامه این تور یک روزه مراحل ساخت بلوار ساحلی حسین آباد بندرعباس و نیز طرح ساماندهی و ایجاد منظر آبی خور گورسوزان بندرعباس مورد بازدید قرار گرفتند.

همچنین از طرح ساخت بندر نخل ناخدا بندرعباس نیز بازدید شد. این طرح بزرگ بندری تا پایان دولت دهم به بهره برداری خواهد رسید. طرح ساماندهی بندر مسافری شهید حقانی بندرعباس و طرح احداث بندر صیادی بندرعباس نیز از جمله دیگر طرحهایی بودند که در این روز از آنها بازدید شد.

در پایان این تور نیز طرحهای توسعه بندر شهید رجایی بندرعباس، کارخانجات فولاد صبا، فولاد کاوه جنوب و فولاد هرمزگان، پالایشگاه نفت بندرعباس و پالایشگاه ستاره خلیج فارس بندرعباس مورد بازدید قرار گرفتند.

این طرحهای مهم عمرانی، از جمله طرحهای مهر ماندگار استان هرمزگان محسوب می شوند که تمامی آنها تا پایان دولت دهم به بهره برداری می رسند.