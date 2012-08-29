4 رشته جدید در مرکز علمی کاربردی بهزیستی گناباد راه اندازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس مرکز آموزش علمی کاربردی بهزیستی گناباد گفت: مرکز آموزش علمی کاربردی بهزیستی گناباد برای نیمسال اول 91-92 در 4 رشته کاردانی ترمی در رشته های مددکاری اجتماعی، اصلاح و تربیت، تربیت مربی پیش از دبستان، و مربی مهد کودک ثبت نام می کند.

علی ستوسر اظهار داشت: اولین دوره پذیرفته شده کارشناسی اصلاح و تربیت نیمسال اول 91-92 امسال مهر ماه تحصیل خود را در مرکز آغاز می کنند

وی افزود: بسترهای لازم برای برای پذیرش دانشجو در رشته های جدید کارشناسی و کاردانی در این مرکز فراهم شده است.

ستوسر بیان داشت: پذیرش دانشجو برای اولین بار بدون کنکور و براساس معدل انجام می گیرد و پذیرفته شدگان اواخر شهریور ماه اعلام می شود.

برگزاری نماز جماعت در 80 مدرسه گناباد

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی گناباد گفت: در حال حاضر در 70 مسجد و 80 مدرسه و 35 اداره این شهرستان نماز جماعت با حضور روحانی برگزار می شود.

حجت الاسلام عباسعلی فاطمی اظهار داشت: اکثر فعالیت های این سازمان مربوط به حوزه های مبلغین، قرآن، هیات، فرق و مذاهب، مساجد، جوانان و ادارات و مناسبت های مذهبی است.

وی در خصوص برنامه های در حال اجرا در حوزه قرآنی گفت: در حال حاضر 16 جلسه تفسیر قرآن در مساجد سطح شهرستان، 35 جلسه روخوانی و روان خوانی قرآن، 23 جلسه حفظ جزء 30 قرآن و ثبت نام برای مسابقه نورالهدی 5 مربوط به تفسیر جزء 15 قرآن در این شهرستان در حال برگزاری است.

دو پروژه عمرانی آرامستان شهرداری بیدخت به بهره برداری رسید

شهردار بیدخت گناباد گفت: همزمان با هفته دولت دو پروژه عمرانی نمازخانه و سردخانه آرامستان شهرداری بیدخت به بهره برداری رسید.

محمد میربیدختی اظهار داشت:: بر اساس دستور کار و نقشه ارائه شده توسط واحد فنی و شهر سازی، شهرداری نسبت به احداث نمازخانه با متراژ 170 متر مربع اقدام شد.

میربیدختی ادامه داد: در مجموع مبلغی حدود 650 میلیون ریال دراین پروژه که شامل بهسازی ساختمان قدیمی غسالخانه، خرید و نصب سردخانه و ساخت ساختمان نمازخانه است هزینه شد.