ابراز امیدواری مقام عمانی نسبت به تحقق اهداف غیر متعهدها در اجلاس تهران

به گزارش خبرنگار مهر یحیی بن محفوظ المنظری رئیس مجلس عمان در بدو ورود در فرودگاه بین المللی مهرآباد تهران در جمع خبرنگاران در خصوص حضورش در اجلاس غیر متعهدها گفت: برای حضور در اجلاس سران جنبش عدم تعهد در کشور دوست و برادر ایران حضور یافتم.

المنظری ادامه داد: آرزوی پیروزی و موفقیت این اجلاس را دارم و امیدوارم این اجلاس بتواند اهداف والای خود را محقق کند، اهدافی که بر مبنای آن جنبش عدم تعهد شکل گرفته است.

وی تاکید کرد: جنبش عدم تعهد بر اساس مبانی و اهداف بالای صلح و همکاری کشورهای جهان برای حل مشکلات اعضا شکل گرفته است و ما به این اهداف چشم دوخته ایم.