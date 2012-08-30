حامد حسن سفیر سوریه در ایران در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص برگزاری شانزدهمین اجلاس عدم تعهد به میزبانی جمهوری اسلامی ایران، گفت: اجلاس سران عدم تعهد بزرگترین همایش و تجمع کشورها بعد از سازمان ملل است و در آن 120 کشور عضو هستند.

وی افزود: برگزاری اجلاس شانزدهم در ایران و ریاست 3 ساله جمهوری اسلامی ایران بر این جنبش بر اهمیت جنبش عدم تعهد می افزاید.

سفیر سوریه تصریح کرد: علاوه بر اینکه فشارهای زیادی بر برخی کشورها برای عدم حضورشان در جنبش عدم تعهد بود اما مشاهده شد علیرغم تلاش غربی ها و رژیم صهیونیستی حتی بان کی مون دبیرکل سازمان ملل نیز به ایران آمد و این نشان دهنده موفقیت جمهوری اسلامی ایران است.

وی گفت: مشارکت کشورها در اجلاس شانزدهم و همچنین پذیرایی و میزبانی ایران عالی است.

وی در پاسخ به این سئوال که برگزاری اجلاس شانزدهم در تهران چقدر می تواند به حل بحران سوریه کمک کند، گفت: سوریه از همه پروژه هایی که برای حل بحران سوریه باشد استقبال می کند. کشورهایی که صادقانه خواستار حل مسائل سوریه هستند مورد توجه و استقبال دولت سوریه قرار می گیرند.

وی گفت: کمک مالی و تسلیحاتی کشورهای غربی و برخی کشورهای منطقه به مخالفان مسلح باعث شد تا موضوع سوریه به روش قانونی و طبیعی به نتیجه نرسد. در سوریه هر پروژه ای که در جهت حل مسائل این کشور باشد می پذیریم.

سفیر سوریه در ایران همچنین در خصوص پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تشکیل گروه تماس برای حل بحران سوریه، گفت: ایران کشور دوست و برادر ماست و رابطه بین دو کشور همیشه بوده و بهتر از این نیز خواهد شد. سوریه و جمهوری اسلامی ایران اهداف مشترک و دشمنان مشترک دارند و انشاءالله ما پیروز خواهیم شد.