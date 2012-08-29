برخی کشورها مجال ایجاد دموکراسی را در سوریه ندادند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی امروز چهارشنبه پس ازدیدار دبیر کل سازمان ملل با وی در محل مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران گفت: آقای بان کی مون به خاطر کنفرانس بین المللی به ایران تشریف آورده و ابراز علاقه کردند که به پارلمان تشریف بیاورند تا مذاکراتی با ایشان داشته باشیم.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قسمتی از مذاکرات انجام و قسمتی از آن به بعد از ناهار موکول شد، تأکید کرد: ما خیلی خوشوقتیم که آقای دبیرکل به ایران تشریف آوردند هر چند که قبلاً هم به ایران سفر داشتند اما در این مسند نبود حال که از مسند دبیر کل سازمان ملل که برای ایجاد صلح در جهان ایجاد شده حضور پیدا کردند فرصت مغتنمی بود برای اینکه در مورد مسائل منطقه با ایشان صحبت شود.

وی با بیان اینکه مسائل حساسی در منطقه وجود دارد، یادآور شد: رویکرد ایران ایجاد صلح و آسایش در منطقه است ما با کشورهای همسایه و کشورهای منطقه روابط خوبی داریم اگر هم با کسانی اختلاف نظر داریم این ربطی به مشاجره ندارد بلکه نظرات خودمان را داریم.

لاریجانی با تأکید بر اینکه ایران کمک کننده به ایجاد صلح در منطقه است تصریح کرد: متأسفانه برخی کشورهای بزرگ دائماً در منطقه ماجراجویانه عمل می کنند و نوعی به هم ریختگی را در منطقه ایجاد می کنند نظیر آنچه که ما در سوریه شاهد هستیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در این دیدار من دیدگاه خود در مورد سوریه را بیان کردم، یادآور شد: اعلام کردم ایران همواره از پروسه دموکراسی در منطقه حمایت می کند همانطور که در مصر و لیبی این سیاست را پیگیری کرده است اما در مورد سوریه برخی کشورهای بزرگ و کشورهای منطقه ای مجال ایجاد دموکراسی را ندادند که این یک اشتباه بزرگ است.

وی با تأکید بر اینکه موضوع بحرین یکی دیگر از موارد گفتگو در این دیدار بود، افزود: در مورد بحرین ما معتقدیم حقوق مردم بحرین یک چیز بیشتر نیست و آن در نظر گرفتن حق یک رأی برای هر فرد است که این از اصول کار دموکراتیک در دنیای امروز است.

لاریجانی با بیان اینکه امید می رود دبیر کل سازمان ملل در این زمینه ها فعال تر حضور داشته باشند، گفت: امیدواریم آقای دبیرکل نگذارند کشورهای زورگو در منطقه جنجال آفرینی کنند و سفر ایشان هم برای کنفرانس عدم تعهد و هم دریافت بهتر از شرایط موجود سفر خوبی باشد.

رئیس مجلس شورای اسلامی از حضور دبیر کل سازمان ملل در مجلس شورای اسلامی تشکر و قدردانی کرد.