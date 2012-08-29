هفت پروژه منابع آب در شرق گلستان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر امور منابع آب گنبد، مینودشت و گالیکش بعد از ظهر چهارشنبه در خصوص افتتاح این پروژه ها عنوان کرد:هفت پروژه این شرکت با اعتباری بالغ بر 8 میلیارد ریال طی این مراسم بطور متمرکز افتتاح شد.

جواد تیموری افزود: پروژه های احداث سد کوچک مخزنی و ایستگاه پمپاژ و خط انتقال آب و برق بلوچ آباد در برنامه های تامین و عرضه آب، مرمت و تعمیرات سد و شبکه گلستان، مرمت و تعمیرات سدها و شبکه های آلاگل، آلماگل و اینچه برون و مرمت و تعمیرات سد و شبکه شهید ایمری و شهید قربانی( امیر1 و امیر 2) در بخش مرمت و بازسازی از جمله پروژه های شرکت آب منطقه ای بودند که طی این مراسم افتتاح شدند.

وی افزود: همچنین در بخش پروژه های مهندسی رودخانه و سواحل شامل عملیات لایروبی و ساماندهی حوضه گرگانرود در رودخانه های قره تکن، تقی آباد، محمد آباد و بایرام شالی از دیگر پروژه های شرکت آب منطقه ای در این افتتاحیه بودند.

معاون آب منطقه ای گلستان گفت: حجم بارش‌ها تا پایان تابستان و پاییز سال جاری در حد نرمال و بیشتر از حد نرمال پیش بینی می شود.



محمد علی مصطفوی گفت:با نزدیک شدن به فصل پاییزو طبق پیش بینی فصلی انجام شده توسط اداره کل هواشناسی استان،انتظار می رود مجموع بارش در دوره های سه ماهه ( شهریور،مهر و آبان) و (مهر،آبان وآذر) در تمام نواحی استان نرمال تا بیشتر از نرمال باشد.

مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای در ادامه تصریح کرد: طبق پیش بینی انجام شده در سه ماه مرداد ، شهریور و مهر مجموع بارش در تمام نواحی استان نرمال خواهد بود.

مصطفوی همچنین با اشاره به نرمال بودن میانگین دما در سه ماه مرداد ، شهریور و مهر افزود :انتظار می رود با توجه به پیش بینی انجام شده، میانگین دما در دوره های سه ماهه (شهریور،مهر و آبان)و (مهر،آبان وآذر) در تمام نواحی استان گلستان از حالت نرمال برخوردار باشد.



اجرای هفت پروژه راهسازی

فرماندار گنبدکاووس نیز گفت: وی افزود: نگاه به لیست پروژه های عمرانی اجرا شده که در راس آن گاز رسانی به 21 روستا و اجرای 7 پروژه راهسازی در روستاها و احداث آب بندان و بند خاکی و جاده های بین مزارع و مقاوم سازی غیر سازه ای مدارس در بیش از 100 روستا و همچنین اجرای 110 واحد طرح ویژه بهسازی مسکن روستایی به خوبی اهتمام دولت عدالت محور را به محرومیت زدایی و زدودن چهره فقر از روستاهای منطقه نمایان می کند.



حیدر علی احمدی افزود: اجرای طرح محوری چاههای کشاورزی هم موید نگاه هدفمند در مصرف انرژی و هم توجه به حوزه زراعی شهرستان است.



وی همچنین برق رسانی به روستاههای بدون برق و احداث خانه بهداشت روستایی همه موید این مطلب است که توجه دولت عدالت محور بطور مستقیم به روستاهاست که کانون تولید هستند و نقاط محرومتر در اولویت رفع محرومیت هستند.



وی نگاه استکبار ستیزی دولت و تلاش و مجاهدت شبانه روزی دولتمردان در رفع محرومیت از جای جای میهن اسلامی و وفاداری به آرمانهای شهدا و دفاع از حیثیت نظام در صحنه های جهانی به خوبی موید همسویی سیاستهای دولت با آرمانهای بنیانگذار نظام اسلامی و رهبری معظم انقلاب اسلامی است.