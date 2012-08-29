به گزارش خبر نگار مهر، صبح امروز در محل معاونت استانداری کرمانشاه با حضور معاون عمرانی استاندار، مدیر کل دفتر روستایی استانداری، معاون بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، بخشداران سراسر استان و کارشناسان بخشداری ها جلسه ای پیرامون صدور پروانه های ساختمانی روستایی برگزار شد.

مطاعی هدف از تشکیل این جلسه را خدمت به مردم دانست و از تمام بخشداران محترم خواست که در انجام کارهای محوله سرعت داشته باشند و با بنیاد مسکن همکاری کنند.

وی افزود با توجه به افزایش اختیارات بخشداری ها در زمینه صدور پروانه ساختمانی ، لازم است بخشداران با اتخاذ تصمیمات صحیح از بروز مشکل و اشتباه جلوگیری کنند.

مطاعی ادامه داد: تصمیمات متفاوت افراد مختلف در یک موضوع مشترک باعث بروز کشمکش و درگیری میان مردم و مسئولین می شود.

وی تلاش برای انجام کار در حداقل زمان ممکن را لازم دانست و گفت: بخشداران و دهیاران بخش های مختلف باید با بالا بردن سطح اطلاعات خود به شکل کامل و دقیق پاسخگوی خواسته های مردم برابر ضوابط و مقررات باشند.

مدیر کل دفتر روستایی استان دیگر سخنران این جلسه بود، وی با اشاره به اینکه صدور پروانه ساختمانی در روستاها تا کنون به عهده سازمان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بوده است: در ماه گذشته وظیفه صدور این پروانهها به وزارت کشور محول شد.

کرمی افزود: در روستاهایی که دهیاری دارند، دهیاران مسئول این کار هستند و در روستاهای فاقد دهیاری، بخشداری ها کار صدور پروانه های ساختمانی را انجام می دهد.

وی ادامه داد: هنوز اعلام نشده دقیقا چه زمانی کار صدور پروانه در بنیاد مسکن متوقف شود و کی بخشداری ها پروانه ساختمانی صادر کنند. اما اعلام این دستور باعث افزایش ارباب رجوع به بخشداری ها می شود.

کرمی تنها سند راهبردی برای روستاها را سند طرح های هادی دانست و گفت: طرح هادی شامل ساماندهی، صدور پروانه ساختمان و احداث راه برای جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرهاست.

وی اظهار داشت: در کوتاه ترین زمان ممکن مسئولیت صدور پروانه ساختمانی روستایی به بخشداری ها محول می شود و لازم است بخشداران ارتباط بیشتری با مسئولین دستگاه های اجرایی پیدا کنند.

در ادامه این جلسه، بحث های تخصصی و آموزشی در خصوص صدور پروانه های ساختمانی روستایی و نحوه انتقال آن از سازمان بنیاد مسکن به بخشداری ها با حضور کارشناسان بخشداری ها، سازمان جهاد کشاورزی و محیط زیست جریان داشت.