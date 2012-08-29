بان کی مون: تمام جهانیان باید از ایران متشکر باشند

به گزارش خبرگزاری مهر، بان کی مون پس از اولین دیدار رسمی خود با رئیس مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران از میزبانی رئیس مجلس تشکر کرد و افزود: خوشحالیم که برنامه خود را در ایران با بازدید از مجلس شورای اسلامی شروع می کنیم.

وی با بیان اینکه اولین بار است که در سمت دبیر کل سازمان ملل به ایران سفر می کنم گفت: این دلیل نمی شود که قبلاً به ایران نیامده باشم، از سال ۱۹۷۴ به عنوان دیپلمات کره ای به دفعات مکرر به ایران سفر کرده و خاطرات خوبی دارم.

بان کی مون با تأکید بر اینکه تمام دنیا باید از ایران به خاطر تمدن و فرهنگ بسیار غنی آنان متشکر باشند، ادامه داد: ما می دانیم که ایرانیان دستاوردهای بزرگی برای کل بشریت در طول تاریخ داشته اند و من به همین دلیل به مردم ایران احترام گذاشته و ارزش خاصی برای آنها قائلم.

وی با یادآوری پذیرش ریاست جنبش عدم تعهد از سوی ایران، تأکید کرد: این به آن معنی است که کشور و مردم ایران بیش از پیش می توانند در جامعه جهانی نقش ایفا کرده و با سازمان ملل برای کمک به حل چالش های جامعه جهانی و منطقه خاورمیانه همکاری داشته باشند.

دبیر کل سازمان ملل متحد با بیان اینکه ایران می تواند نقش بسیار مفید و جدی در حل مسائل بین المللی و منطقه ای ایفا کند گفت: ما با ریاست مجلس شورای اسلامی صحبت های خوبی داشتیم و من در این دیدار گفتم که به نظرم ایران می تواند در تحولات منطقه و موضوع سوریه کمک کننده باشد.

وی ادامه داد: همچنین در این دیدار ما از حمایت های ایران از جریان های دموکراسی خواهانه در منطقه و همچنین میزبانی از پناهندگان افغان تشکر کرده ایم و اعتقاد داریم که ایران می تواند نقش مهمی در صلح و ثبات افغانستان، عراق، یمن و بحرین داشته باشد.

بان کی مون تأکید کرد: یکی از مواردی که در سفر به ایران قصد دارم درباره آن با مقامات گفت و گو کنم آن است که به آنها بگویم ایران می تواند نقش مهمی در حل بحران سوریه به صورت مسالمت آمیز ایفا کند، مردم سوریه رنج زیادی در ماه های گذشته متحمل شده اند به طوری که ۲۰ هزار نفر در ۱۸ ماه گذشته جان خود را از دست داده اند.

دبیر کل سازمان ملل با تشکر از رئیس مجلس تأکید کرد: ما در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران نگرانی هایی داریم که صحبت هایی در این زمینه با رئیس مجلس انجام شد و بنا داریم در زمان نهار صحبت ها را ادامه دهیم همچنین قرار است در مورد موضوع هسته ای نیز با مقامات جمهوری اسلامی ایران بحث و گفت و گو داشته باشیم.