به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی عابدی در گردهمایی روسای آموزش و پرورش مازندران در منطقه چهاردانگه اظهار داشت: در بین دانش آموزان رتبه 40 سراسر کشور، مازندران مقام دوم را بعد از تهران کسب کرد.



وی افزود: 14 دانش آموز استان رتبه زیر 40 کنکور سراسری را کسب کردند تا این افتخار نصیب مازندران شود.



معاون اموزش متوسطه آموزش و پرورش مازندران افزود: سال گذشته استان در ارزیابی های کلی رتبه دوم کنکور سراسری و رتبه نخست کنکور فنی و حرفه ای و کارو دانش را از آن خود کرد.



توزیع کتب درسی از 12 شهریور

معاون پشتیبانی آموزش و پرورش مازندران گفت: کتب درسی مدارس استان از دوازدهم شهریورماه توزیع می شود.

حسنعلی شیری با بیان اینکه تاکنون تمامی کتب درسی پایه اول، سوم، چهارم و پنجم ابتدایی توزیع شده است، اظهارداشت: از شش عنوان کتاب پایه دوم ابتدایی چهار عنوان آن توزیع شد.



وی با اعلام اینکه کتاب های درسی پایه ششم ابتدایی به انبار آموزش و پرورش استان وارد شده است، تصریح کرد: درحال حاضر از 9 عنوان کتاب درسی پایه ششم چهار عنوان کتاب آن درشهرهای استان توزیع شد.



آغاز مصاحبه 2000 داوطلب دانشگاه فرهنگیان



معاون پژوهش، برنامه ریزی و منابع انسانی آموزش و پرورش مازندران گفت: مصاحبه از دو هزار و 234 داوطلب دانشگاه فرهنگیان در مازندران آغاز شد.



اسکندر عباس پور با بیان اینکه امسال هزار و 117 دانشجو مرد و زن در دانشگاه فرهنگیان پذیرش می شوند، اظهارداشت: تاکنون دو برابر ظرفیت پذیرش به این اداره کل اعلام شد.



این مسئول افزود: 712 نفر از خواهران و بقیه مراجعه کننده ها جهت مصاحبه از برادران هستند.



مازندران رتبه برتر پوشش تحصیلی دوره ابتدایی



منیره موحدی، معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش مازندران گفت : مازندران رتبه برتر پوشش تحصیلی دوره ابتدایی را کسب کرد.



وی باعلام اینکه مازندران در پوشش تحصیلی امسال رتبه نخست کشور را در دوره ابتدایی کسب کرد: اظهارداشت: 99.7 پوشش تحصیلی دوره ابتدایی پارسال دانش آموزان مازندرانی است.



موحدی، سه درصد باقی مانده در پوشش تحصیلی دوره ابتدایی را عوامل مداخله گر دانست و ادامه داد:فوت و مهاجرت عواملی است که موجب شد تا سه درصد از پوشش تحصیلی دوره ابتدایی کاهش داشته باشد.



پذیرش 27 هزار مسافر در مراکز اسکان بابلسر



ولی الله نعمتی، مدیر آموزش و پرورش بابلسر گفت: تاکنون 27 هزار و 133 مسافر در مراکز اسکان شهرستان بابلسر پذیرش شدند.



وی بیان داشت: با توجه به ساحلی بودن و جاذبه های دیدنی سالانه در این ایام مسافران زیادی این شهرستان مسافرت می کنند که در تابستان امسال 6هزار و 122 خانوار در بیش از 100 کلاس درس اسکان داده شدند.



نعمتی افزود: شهرستان نوشهر با 15 مدرسه و 75 کلاس گروه الف به مسافران خدمات دهی می نماید.