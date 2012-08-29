واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی کرمانشاه به بخش خصوصی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، جهانگیر شاهمرادی گفت: درراستای اجرای شدن اصل 44قانون اساسی، قانون واگذاری مالکیت اداره امور شهرکهای صنعتی امسال در شهرکهای صنعتی فرامان وبیستون استان کرمانشاه به بخش خصوصی واگذار می‌شود.



وی انجام این اقدامات در راستای کاهش وظایف تصدی‌گری شرکتهای صنعتی استان دانست و متذکرشد: شرکت شهرکهای صنعتی استان موظف است،ضمن ترغیب مالکان ودعوت از آنها مطابق اساسنامه با رعایت مفاد قانون تجارت نسبت به تشکیل شرکت خدماتی شهرک صنعتی اقدام نماید.



وی گفت: مقدمات واگذاری مالکیت واداره امور شهرکهای فرامان وبیستون به بخش خصوصی در حال انجام است که هیات موسس شرکت خدماتی شهرکهای صنعتی مورد اشاره انتخاب شده ودر اسرع وقت نسبت به انجام سایر امور واگذاری براساس آیین نامه اجرای قانون مذکور نیز اقدام خواهد شد که واگذاری بسیاری از فعالیتهای مرتبط با اداره شهرکهای صنعتی به بخش خصوصی می تواند علاوه برحضور مستمر صنعتگران، با ایجاد فضای مطلوب تعامل در بین واحدهای صنعتی شود.



مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان افزود: نقش سازمان به عنوان ناظر در امور حاکمیتی براجرای شدن مسئولیتها وظایف امور در بخش خصوصی نظارت خواهد داشت که با واگذاری مالکیت واداره امور شهرکهای صنعتی استان،ُ واحدهای صنعتی با هدف جدی‌تری نسبت به مشارکت در انجام امور کارها می‌پردازند.

