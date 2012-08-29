ساخت و سازهای خارج از حریم در ناهارخوران تاریخچه 15ساله دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حمید سلامتی بعد از ظهر چهارشنبه در حاشیه اجرای طرح های هفته دولت منابع طبیعی در گرگان افزود: برنامه هایی که در این زمینه برای جلوگیری از این امر صورت گرفته مقطعی بوده است.

وی ادامه داد: حل این مشکل منوط به همکاری همه جانبه مردم و مسئولان است که تاکنون هم مردم وهم مسئولان در ممانعت از این ساخت وساز ها هماهنگ نبودند.

قطع تنها سه درخت برای پارک موزه دفاع مقدس

مدیرکل منابع طبیعی گلستان گفت:در تپه نورالشهدا وموزه جنبی آن که قرار است ساخته شود تنها سه درخت قطع شده است ودر هفت هزار و600متر محوطه ای که این تپه وموزه جنبی آن قراردارد تنها سه درخت قطع شده است.

سلامتی افزود: نامه ای از سازمان جنگل ها ومنابع طبیعی درخصوص ممنوعیت اجرای این طرح ویا خلاف بودن آن برای ما ارسال نشده است وما تابع سازمان خود هستیم.

وی تصریح کرد: این هفت هزار و600متر لکه خالی از درخت بود که برای این منظور درنظرگرفته شده است وکاملا طی این سالها روند قانونی خود را طی کرده است.

وی ادامه داد:تپه نورالشهداء از سال 81به مقدار سه هزار متر دراختیار اداره حفظ ارزش ها قرار گرفت وبرای شهدای گمنام در نظرگرفته شد وهفت هزار و600متر برای تپه ودرکنارآن موزه شهداء مصوبه ماده 69قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت بود که درسال 88هم مصوبه گرفت و پس از مصوب شدن این سطح به اداره حفظ آثار وارزش های دفاع مقدس واگذار و در سال 89 نیز این مصوبه به استان ابلاغ شد.