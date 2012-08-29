حفاظت منابع طبیعی مازندران نیازمند حمایت ملی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه شورای هماهنگی جهاد کشاورزی مازندران اظهار داشت: مازندران قطب ویژه کشاورزی کشور محسوب می شود و در حوزه توسعه کشاورزی نقش موثری دارد.



وی افزود: تمام ظرفیت های کشاورزی، طبیعت و واحدهای تولیدی محصول کشاورزی، اقتصادی، بانکداری، صنعت، خدمات و تجارت باید به سمت و سوی توسعه کشاورزی سوق داده شوند.



رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به ظرفیت ارزش افزوده فعالیت کشاورزی در مازندران، تصریح کرد: باید در این حوزه تلاش وافری صورت گیرد.



پورمحمدی با بیان اینکه صنعت مازندران باید صنعت کشاورزی، بسته بندی و نهادهای ماشین آلات کشاورزی باشد افزود: کشاورزی همپای آن رشد کرده تا ازآسیب های زیست محیطی صنعتی جلوگیری شود.

وی با بیان اینکه مازندران بیشترین مدیران ملی را دارد افزود: انتظار ما از این استان بیشتر است.



وی با اشاره به اینکه ما باید الگوی صحیح مصرف را در کشور ترویج کنیم افزود: باید شیوه مناسب آموزش دادن مورد توجه قرار گیرد.