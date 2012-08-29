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۸ شهریور ۱۳۹۱، ۱۶:۵۱

پورمحمدی اعلام کرد:

حفاظت منابع طبیعی مازندران نیازمند حمایت ملی است

حفاظت منابع طبیعی مازندران نیازمند حمایت ملی است

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: حفاظت از عرصه های طبیعی در مازندران نیازمند حمایت ملی است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه شورای هماهنگی جهاد کشاورزی مازندران اظهار داشت: مازندران قطب ویژه کشاورزی کشور محسوب می شود و در حوزه توسعه کشاورزی نقش موثری دارد.

وی افزود: تمام ظرفیت های کشاورزی، طبیعت و واحدهای تولیدی محصول کشاورزی، اقتصادی، بانکداری، صنعت، خدمات و تجارت باید به سمت و سوی توسعه کشاورزی سوق داده شوند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به  ظرفیت ارزش افزوده فعالیت کشاورزی در مازندران، تصریح کرد: باید در این حوزه تلاش وافری صورت گیرد.

پورمحمدی با بیان اینکه صنعت مازندران باید صنعت کشاورزی، بسته بندی و نهادهای ماشین آلات کشاورزی باشد افزود: کشاورزی همپای آن رشد کرده تا ازآسیب های زیست محیطی صنعتی  جلوگیری شود.

وی با بیان اینکه مازندران بیشترین مدیران ملی را دارد افزود: انتظار ما از این استان بیشتر است.

وی با اشاره به اینکه ما باید الگوی صحیح مصرف را در کشور ترویج کنیم افزود: باید شیوه مناسب آموزش دادن مورد توجه قرار گیرد.

کد مطلب 1684144

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