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۸ شهریور ۱۳۹۱، ۱۶:۴۶

حسینی:

تشکل خیرین فعالیتهای قرآنی ایجاد شود

تشکل خیرین فعالیتهای قرآنی ایجاد شود

اهواز - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی اجتماعی استاندار خوزستان بر ضرورت راه اندازی تشکل خیرین فعالیتهای قرآنی با هدف استفاده بهینه از ظرفیتهای قرآنی تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید کریم حسینی ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاح دوره های آموزشی روخوانی و روانخوانی قرآن کریم ویژه یک هزار نفر از مربیان مهدهای کودک تحت نظارت بهزیستی خوزستان در سازمان تبلیغات اسلامی اظهار کرد: فضای مهدهای کودک در حال حاضر فضای تربیتی خوبی برای فرزندان است که باید از آن به عنوان فرصتی برای توسعه تربیت قرآنی و مکتبی بهره برد.

وی با بیان اینکه توجه به این فضاها منجر به تربیت کودکان با دقت و کیفیت بیشتری می شود، افزود: به این منظور تشکیل تیم بازرسی با مسئولیت اداره کل فرهنگی استانداری و با حضور سازمان تبلیغات اسلامی و بهزیستی به منظور بازدید و بازرسی از بخشهای آموزشی، تربیتی که تحت نظر سازمان بهزیستی هستند به تصویب رسید.

حسینی با اشاره به اینکه تا کنون به پذیرش آموزش و تربیت از سوی مخاطب کمتر توجه شده، گفت: اگر آموزشها در مقاطع پائین تر و سنین کمتر به مخاطب ارائه شود، قطعا آموزشها تاثیر بهتر خواهند داشت و ماندگاری آنها بیشتر می شود.

وی آموزش در سنین کودکی را ضروری دانست و گفت: باید با جهش و نگاه بیشتری آموزشها برای کودکان دنبال شود.

معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان با بیان اینکه در کارگروه قرآنی و شورای قرآن استان ایجاد نهضت قرآنی پیگیری می شود، به نقش خانواده ها اشاره کرد و افزود: با توجه به اینکه زنان و مادران رکن اصلی خانواده هستند، در تربیت فرزندان باید از آموزشهای عالی قرآنی به بهترین وجه استفاده کنیم.

وی تصریح کرد: اگر نگاه و تربیت قرآنی شود هر چیز دیگری را با پذیرش بیشتر می توانیم به فرزندان منتقل کنیم.

وی با بیان اینکه باید از ظرفیت خیران استفاده شود، گفت: پیشنهاد راه اندازی تشکل خیرین قرآنی داده شده و در شورای قرآنی پیگیری می شود تا بتوان از ظرفیتهای خیران برای توسعه فعالیتهای قرآنی استفاده کنیم.

 
کد مطلب 1684145

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