تشکل خیرین فعالیتهای قرآنی ایجاد شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید کریم حسینی ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاح دوره های آموزشی روخوانی و روانخوانی قرآن کریم ویژه یک هزار نفر از مربیان مهدهای کودک تحت نظارت بهزیستی خوزستان در سازمان تبلیغات اسلامی اظهار کرد: فضای مهدهای کودک در حال حاضر فضای تربیتی خوبی برای فرزندان است که باید از آن به عنوان فرصتی برای توسعه تربیت قرآنی و مکتبی بهره برد.

وی با بیان اینکه توجه به این فضاها منجر به تربیت کودکان با دقت و کیفیت بیشتری می شود، افزود: به این منظور تشکیل تیم بازرسی با مسئولیت اداره کل فرهنگی استانداری و با حضور سازمان تبلیغات اسلامی و بهزیستی به منظور بازدید و بازرسی از بخشهای آموزشی، تربیتی که تحت نظر سازمان بهزیستی هستند به تصویب رسید.



حسینی با اشاره به اینکه تا کنون به پذیرش آموزش و تربیت از سوی مخاطب کمتر توجه شده، گفت: اگر آموزشها در مقاطع پائین تر و سنین کمتر به مخاطب ارائه شود، قطعا آموزشها تاثیر بهتر خواهند داشت و ماندگاری آنها بیشتر می شود.



وی آموزش در سنین کودکی را ضروری دانست و گفت: باید با جهش و نگاه بیشتری آموزشها برای کودکان دنبال شود.



معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان با بیان اینکه در کارگروه قرآنی و شورای قرآن استان ایجاد نهضت قرآنی پیگیری می شود، به نقش خانواده ها اشاره کرد و افزود: با توجه به اینکه زنان و مادران رکن اصلی خانواده هستند، در تربیت فرزندان باید از آموزشهای عالی قرآنی به بهترین وجه استفاده کنیم.



وی تصریح کرد: اگر نگاه و تربیت قرآنی شود هر چیز دیگری را با پذیرش بیشتر می توانیم به فرزندان منتقل کنیم.



وی با بیان اینکه باید از ظرفیت خیران استفاده شود، گفت: پیشنهاد راه اندازی تشکل خیرین قرآنی داده شده و در شورای قرآنی پیگیری می شود تا بتوان از ظرفیتهای خیران برای توسعه فعالیتهای قرآنی استفاده کنیم.



