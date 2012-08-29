دیدار بان کی مون از تاسیسات هسته ای ایران مطرح نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد خزاعی در حاشیه دیدار بان‌کی‌مون با رئیس مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران گفت: قرار است دبیر کل سازمان ملل در شانزدهمین نشست سران کشورهای عضو جنبش غیرمتعهدها شرکت و همچنین با برخی مقامات عالی‌رتبه کشور از جمله رئیس جمهور و دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار کند.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا دبیر کل سازمان ملل از تاسیسات هسته ای ایران بازدید خواهد کرد اظهار داشت: چنین موضوعی مطرح نبوده است و اگر قرار باشد این اتفاق صورت گیرد متعاقبا اعلام می شود.

خزاعی درباره حضور بان کی مون در کمیته حقوق بشر مجلس گفت: برنامه های بان کی مون از طریق وزارت امور خارجه، تشریفات ریاست جمهوری و دفتر وی هماهنگ شده است.