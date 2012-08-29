یزد میزبان مسابقات ملی مهارت

حبیب الله کارگر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اردوی آماده سازی و آموزشی مسابقات ملی مهارت کشوری، 10 تا 17 شهریور ماه با حضور 50 نفر در یزد آغاز می شود.

وی افزود: استان یزد با توجه به ظرفیت خوبی که در صنایع ساختمان دارد به عنوان میزبان انتخاب شد و دو شرکت کننده در رشته های ذکر شده از استان در این مسابقات شرکت دارند.

کارگر برگزاری این مسابقات در استان یزد را فرصت خوبی برای ارائه و انتقال توانمندی های استان به سایر استانهای کشور دانست.

مدیر کل فنی و حرفه ای استان ادامه داد: برگزیدگان مسابقات ملی مهارت در دوره های بعدی به مسابقات جهانی 2013 آلمان اعزام می شوند.