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۸ شهریور ۱۳۹۱، ۱۶:۴۶

کارگر با مهر عنوان کرد:

یزد میزبان مسابقات ملی مهارت

یزد میزبان مسابقات ملی مهارت

یزد - خبرگزاری مهر: مدیر کل فنی و حرفه ای استان یزد گفت: مسابقات ملی مهارت در دو رشته کاشیکاری و آجر چینی در یزد برگزار می‌شود.

حبیب الله کارگر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اردوی آماده سازی و آموزشی مسابقات ملی مهارت کشوری، 10 تا 17 شهریور ماه با حضور 50 نفر در یزد آغاز می شود.

وی افزود: استان یزد با توجه به ظرفیت خوبی که در صنایع ساختمان دارد به عنوان میزبان انتخاب شد و دو شرکت کننده در رشته های ذکر شده از استان در این مسابقات شرکت دارند.

کارگر برگزاری این مسابقات در استان یزد را فرصت خوبی برای ارائه و انتقال توانمندی های استان به سایر استانهای کشور دانست.

مدیر کل فنی و حرفه ای استان ادامه داد: برگزیدگان مسابقات ملی مهارت در دوره های بعدی به مسابقات جهانی 2013 آلمان اعزام  می شوند.

کد مطلب 1684156

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