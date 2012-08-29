برگزاری با شکوه اجلاس تهران تبلیغات دروغین غرب را خنثی کرد

عبید علی عبید رئیس سازمان مردم نهاد صلح جهانی در دانمارک در حاشیه اجاس وزیران خارجه عضو جنبش عدم تعهد در گفتگو با خبرنگار مهر دردرباره تاثیر ریاست سه ساله ایران در جنبش عدم تعهد بر تحولات این جنبش گفت: ریاست ایران در جنبش در جهت ارتقاء صلح و امنیت منطقه بسیار تاثیرگذار است.

وی همچنین در مورد استقبال کشورهای عضو عدم تعهد در شانزدهمین اجلاس گفت: من یک روز به یکی از رسانه های آمریکایی گفتم شما به چه حقی برای 120 کشور دیگر حکم صادر می کنید و مانع شرکت آنان در این اجلاس می شوید؟

این فعال صلح افزود: شرکت کشورهای عضو جنبش عدم تعهد در اجلاس تهران نشان دهنده استقلال آنان است.

وی با اشاره به دروغ پردازی های رسانه های غربی تصریح کرد: برگزاری باشکوه این اجلاس تمام تبلیغات دروغین رسانه های غربی را خنثی کرد.

عبید علی عبید همچنین در مورد انرژی هسته ای ایران گفت: انرژی هسته ای حق ایران است و هیچ کشوری نمی تواند مانع این حق شود و تمام اعضای این جنبش نیز می توانند به این فناوری دست یابند.

وی در مورد مسئله فلسطین و سوریه نیز گفت: قطعا درگیری های داخلی سوریه نتیجه دخالت های کشورهای غربی است که می خواهند برای اسرائیل جاده صاف کنند تا به بقای خود ادامه دهد.