حامد کرزای وارد تهران شد

به گزارش خبرنگار مهر، حامد کرزای رئیس جمهور افغانستان در راس هیئتی با استقبال مقامات ایرانی برای حضور در شانزدهمین اجلاس سران جنبش عدم تعهد وارد تهران شد.

میرتاج الدینی معاون پارلمانی رئیس جمهور از وی استقبال کرد.