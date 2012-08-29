  1. سیاست
۸ شهریور ۱۳۹۱، ۱۶:۵۸

حامد کرزای وارد تهران شد

حامد کرزای وارد تهران شد

حامد کرزای رئیس جمهور افغانستان در راس هیئتی برای حضور در شانزدهمین اجلاس جنبش عدم تعهد وارد فرودگاه بین المللی مهرآباد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حامد کرزای رئیس جمهور افغانستان در راس هیئتی با استقبال مقامات ایرانی برای حضور در شانزدهمین اجلاس سران جنبش عدم تعهد وارد تهران شد.

میرتاج الدینی معاون پارلمانی رئیس جمهور از وی استقبال کرد.

کد مطلب 1684163

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