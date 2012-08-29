هرمزگان به نماد توسعه و پیشرفت در کشور تبدیل شده است

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم عزیزی بعد از ظهر چهارشنبه در حاشیه بازدید از طرحهای مهر ماندگار بندرعباس در جمع خبرنگاران با بیان اینکه دشمنان برای القای ناکارآمدی نظام مبتنی بر دین سعی در ایجاد نا امیدی در جامعه را دارند، اظهار داشت: رسالت مهم ما معرفی کارآمدی نظام مبتنی بر دین است و در این راستا باید اقدامات بزرگ انجام شده را به مردم معرفی کنیم.

وی در ادامه دستاوردهای چهار سفر استانی هیئت دولت به هرمزگان را بسیار بزرگ و با اهمیت دانست و افزود: خوشبختانه امروز استان هرمزگان به نماد توسعه و پیشرفت در کشور تبدیل شده و 683 مصوبه دولت برای این استان و همچنین تصویب اجرای بیش از هزار و 600 طرح عمرانی در این استان از ابتدای دولت نهم، سند محکمی بر توسعه و پیشرفت هرمزگان است.

استاندار هرمزگان با تشریح برخی اقدامات انجام شده در هرمزگان، عنوان کرد: احداث سدهای مختلف، افزایش راههای روستایی، احداث صدها کیلومتر بزرگراه، افزایش شهرکهای صنعتی و ایجاد مناطق ویژه اقتصادی، افزایش مجتمع های فرهنگی هنری و احداث سالنهای ورزشی و همچنین احداث بیمارستانها و مراکز درمانی مختلف از جمله اقداماتی است که برای توسعه و پیشرفت استان هرمزگان انجام شده است.

عزیزی همچنین با اشاره به افزایش بنادر صیادی هرمزگان طی هفت سال اخیر، بیان داشت: تعداد بنادر صیادی هرمزگان طی هفت سال گذشته از 11 بندر به 23 بندر افزایش یافته و همچنین میزان پرورش میگو در این استان نیز به بیش از دو هزار و 200 تن در سال افزایش پیدا کرده که این اقدامات اشتغال فراوانی را نیز در این استان ایجاد کرده اند.

وی با اشاره به احداث بندر نخل ناخدا بندرعباس تا پایان دولت دهم، تصریح کرد: بزرگترین بندر کشور یعنی بندر شهید رجایی در هرمزگان واقع شده که با ایجاد طرحهای توسعه ای در این بندر ظرفیت تخلیه و بارگیری در بندر رجایی در آینده بسیار نزدیک به چهار میلیون teu کانتینر خواهد رسید و در دیگر برنامه ریزی ها نیز ظرفیت شش میلیون کانتینر برای این بندر در نظر گرفته شده است.

استاندار هرمزگان همچنین احداث پالایشگاه ستاره خلیج فارس در بندرعباس را گامی مهم در راستای افزایش تولید بنزین در کشور دانست و افزود: در حال حاضر ظرفیت تولید بنزین در کشور 35 میلیون لیتر است، اما پالایشگاه ستاره خلیج فارس که یکی از طرحهای مهر ماندگار استان هرمزگان است، پس از بهره برداری توانایی تولید 35 میلیون لیتر بنزین در روز را خواهد داشت.

عزیزی در مجموع ضمن تاکید بر اهمیت طرحهای مهر ماندگار استان هرمزگان، اظهار داشت: 43 طرح مهر ماندگار با اعتباری بالغ بر 15 هزار و 500 میلیارد تومان تا پایان دولت دهم در استان هرمزگان به بهره برداری می رسند که هر کدام از آنها نقش مهمی در پیشرفت و توسعه هرمزگان ایفا خواهند کرد.