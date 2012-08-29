  1. سیاست
۸ شهریور ۱۳۹۱، ۱۷:۰۲

رئیس مجلس الجزایر وارد تهران شد

رئیس مجلس الجزایر وارد تهران شد

رئیس مجلس الجزایر به منظور شرکت در شانزدهمین اجلاس جنبش عدم تعهد وارد تهران شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالقادر بن صالح در راس هیئتی با استقبال مقامات ایرانی برای حضور در شانزدهمین اجلاس سران جنبش غیرمتعهد وارد بعد از ظهر امروز چهارشنبه تهران شد.

این اجلاس پنجشنبه و جمعه در تهران برگزار می شود.

کد مطلب 1684167

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