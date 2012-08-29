رئیس مجلس الجزایر وارد تهران شد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالقادر بن صالح در راس هیئتی با استقبال مقامات ایرانی برای حضور در شانزدهمین اجلاس سران جنبش غیرمتعهد وارد بعد از ظهر امروز چهارشنبه تهران شد.

این اجلاس پنجشنبه و جمعه در تهران برگزار می شود.