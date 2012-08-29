رهبران جهان"اوباما" را جدی نمی گیرند/اجلاس"نم"بیانگر موفقیت دیپلماسی عمومی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آمریکایی "نیویورک تایمز" در واکنش به سفر " محمد مرسی" رئیس جمهور جدید مصر به ایران با درج مطلبی تحت عنوان "گردش غلط مرسی" که بیانگر عصبانیت شدید نویسنده آن است، محمد مرسی را به علت سفر به ایران و شرکت در اجلاس "نم" شدیدا مورد سرزنش قرار داده و نوشته است : آنچه که مرسی برای مصر به دنبال آن است در تهران نیست.مرسی به جای ایران و چین باید اولین سفرهایش را به اروپا و آسیا تدارک می دید .

دیگر روزنامه آمریکایی "واشنگتن پست" با اشاره به برگزاری اجلاس غیرمتعهدها در تهران نوشت: جمهوری اسلامی ایران صراحتا و بدون هیچ مخفی کاری در این اجلاس اهداف واقعی خود را پیگیری می کند که عبارتند از تلاش برای حل بحران سوریه ، کنار زدن تحریمهای غرب، جلب حمایت بیشتر از برنامه هسته ایش و تلاش برای حل و فصل مشکلات با رقیب دیرینه اش مصر و دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس.

این روزنامه همچنین هدف "محمد مرسی" از سفر به ایران را تلاش وی برای بازتعریف سیاست خارجی جدید مصر بعد از دوران دیکتاتور سابق این کشور حسنی مبارک متحد نزدیک آمریکا خواند و به نقل از "یاسر علی" سخنگوی مرسی نوشت : هدف مرسی، پیگیری سیاست خارجی فعال بر اساس توازن قوای بیشتر است.

سایت روزنامه آمریکایی "وال استریت ژورنال" نیز با اشاره به سفر "بان کی مون" دبیرکل سازمان ملل متحد به ایران با وجود مخالفتهای آمریکا و مقامات رژیم صهیونیستی، این سفر را نشانه موفقیت دیپلماسی عمومی ایران و منزوی نشدن ایران خواند.

سایت شبکه تلوزیونی "فاکس نیوز " آمریکا با اشاره به حمایت "باراک اوباما " از دور دوم ریاست "بان کی مون" بر سازمان ملل با هدف حمایت وی از سیاستهای آمریکا در سطح جهان و اینکه اوباما بتواند از طریق سازمان ملل سیاست های خارجی اش را پیش ببرد نوشت : توجه نکردن " بان کی مون " به درخواست اوباما برای شرکت نکردن در اجلاس تهران به معنی شکست سیاستهای اوباما و منزوی نشدن ایران است.

فاکس نیوز در بخش دیگری با اشاره به حضور 120 کشور جهان در اجلاس تهران نوشت : این روزها شمار رهبران جهان که رئیس جمهور آمریکا را "جدی" نمی گیرند زیادتر شده است.

همچنین دیگر روزنامه آمریکا "لس آنجلس تایمز" در مطلبی تحت عنوان "انزوای ایران"! ، ادعاهای مقامات آمریکایی و غرب را درخصوص منزوی کردن ایران زیر سوال برده و با اشاره به حضور 120 کشور در اجلاس غیر متعهدها در تهران نوشت : تحریمها علیه ایران نه تنها بی اثر بوده، بلکه موجب محرومیت تجار آمریکایی از بازارهای مختلف شده است .

همچنین نویسنده مطلب معتقد است تحریمهای ایران سبب شده است تا تلاشها برای روند صلح اعراب و رژیم صهیونیستی که سالها از سوی آمریکا پیگیری می شده بی تحرک باقی بماند.