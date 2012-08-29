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۸ شهریور ۱۳۹۱، ۱۷:۰۶

64 پروژه عمرانی و اشتغالزا در علی آبادکتول بهره برداری شد

64 پروژه عمرانی و اشتغالزا در علی آبادکتول بهره برداری شد

علی آبادکتول - خبرگزاری مهر: همزمان با آخرین روز از هفته دولت 64 پروژه عمرانی، تولیدی و اشتغالزا در شهرستان علی آبادکتول به بهره برداری رسیدند.

علی اکبر کی پور فرماندار علی آباد بعد از ظهر چهارشنبه در حاشیه افتتاح این طرح ها در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در هفته دولت 69 پروژه عمرانی، تولیدی و اشتغالزا با اعتبار 656 میلیارد ریال اجرایی شدند.

وی اظهار داشت: از این تعداد 64 طرح با 654 میلیارد ریال و تحت پوشش قرار دادن 11 هزار و 574 خانوار بهره برداری شد.

وی عنوان کرد: این طرح ها برای 128 نفر شغل ایجاد کرده است.

کی پور گفت: همچنین پنج پروژه عمرانی و تولیدی با 2.5 میلیارد ریال اعتبار کلنگ زنی شد.

فرماندار علی آبادکتول گفت: دبیرستان هشت کلاسه، کارخانه تولید خوراک دام و طیور و محصولات بتنی از جمله طرح های مهم بوده اند.

در گلستان طی هفته دولت 829 طرح اجرایی شد.


 

کد مطلب 1684172

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