64 پروژه عمرانی و اشتغالزا در علی آبادکتول بهره برداری شد

علی اکبر کی پور فرماندار علی آباد بعد از ظهر چهارشنبه در حاشیه افتتاح این طرح ها در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در هفته دولت 69 پروژه عمرانی، تولیدی و اشتغالزا با اعتبار 656 میلیارد ریال اجرایی شدند.

وی اظهار داشت: از این تعداد 64 طرح با 654 میلیارد ریال و تحت پوشش قرار دادن 11 هزار و 574 خانوار بهره برداری شد.

وی عنوان کرد: این طرح ها برای 128 نفر شغل ایجاد کرده است.

کی پور گفت: همچنین پنج پروژه عمرانی و تولیدی با 2.5 میلیارد ریال اعتبار کلنگ زنی شد.

فرماندار علی آبادکتول گفت: دبیرستان هشت کلاسه، کارخانه تولید خوراک دام و طیور و محصولات بتنی از جمله طرح های مهم بوده اند.

در گلستان طی هفته دولت 829 طرح اجرایی شد.



