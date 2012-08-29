به گزارش خبرنگار مهر، شاهین شیرانی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تا زمانی که بین ارائه دهندگان خدمات به بیماران و گیرندگان خدمات درمانی تعادل و توازن ایجاد نشود، هیچ کس به حق و اقعی خود نمی‌رسد.

وی ادامه داد: در حال حاضر منشور حقوق بیماران در سال‌های اخیر در ارتباط با ادای حقوق بیماران و آشنای بیماران و پزشکان با این حقوق در قانون وزارت بهداشت جای گرفته است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تصریح کرد: اگر چه بیماران در گذشته هیچ اطلاعی از حقوق خود نداشته و تبعیت کامل از پزشکان داشتند اما امروز عدم توازن اطلاعات بیمار و پزشک بسیار کاهش یافته است و حداقل در هر خانواده یک فرد مطلع به امور بهداشت و درمان وجود دارد و به راحتی زیر بار هر خدماتی از سوی پزشک نمی‌روند.

وی اضافه کرد: توجه به مسئله اخلاقیات در کادر بیمارستانی، از نگهبان درب بیمارستان تا رئیس از مهمترین موضوع رعایت حقوق بیماران است که به طور قطع نمی‌توان به تک تک 25 هزار پرسنل تذکر یا با آنها برخورد شود.

شیرانی از برخوردهای ارشادی و رفتارهای انضباطی با خاطیان خبر داد و اضافه کرد: تا زمانی که با سفارش، کار سلامت پیش می‌رود یعنی کیفیت در امر بهداشت و درمان وجود ندارد.