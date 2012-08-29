شورای زکات به صورت چرخشی در روستاهای مختلف شهرستان تفت برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام مدیح در این دیدار با اشاره به مصوبات دور سوم سفر رئیس جمهور به استان یزد اظهار داشت: یکی از مهمترین مصوبات دور سوم، احداث اردوگاه کشوری کمیته امداد در تفت است که تحقق این موضوع نیازمند همیاری و همکاری مسئولین شهرستان و استان است.
وی همچنین بر بهره گیری بهینه از ظرفیتهای موجود استان یزد در خصوص محرومیتزدایی تاکید کرد.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان یزد نیز در این نشست با اشاره به اهمیت برقراری و ایجاد فضای تعاملی و همدلی در بین مسئولان شهرستانها خصوصاً ائمه جمعه و جماعات اظهار داشت: شهرستان تفت از جمله شهرستانهای تاثیرگذار در پیشرفت و توسعه استان به حساب می رود.
محمد اکبری عنوان کرد: توانمندسازی خانوادههای نیازمند و توسعه مشارکتهای مردمی از جمله برنامههای مهم این نهاد در راستای محرومیتزدایی است که تحقق این رسالت مهم نیازمند هم افزایی و همراهی مردم و مسئولین است.
نظر شما