یادواره شهدای کارمند گلستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قناعت استاندار گلستان بعد از ظهر چهارشنبه در حاشیه این مراسم گفت: شهیدان رجایی و باهنر الگوی جاویدان انقلابی و اسلامی هستند.

وی اظهار داشت: این دوشهید در جایگاه ریاست جمهوری و نخست وزیری توانستند کارهای اثرگذاری را از خود به یادگار بگذارند.

وی گفت: بیان ویژگی ها و تکریم این دوشهید بزرگوار در حقیقت تکریم از نظام و انقلاب، تکریم از ملت بزرگ ایران و تکریم از ارزشهای انقلابی است .

وی هفته بزرگداشت دولت را فرصت خوبی برای ارائه عملکرد و دستاوردهای دولت دانست و خاطر نشان کرد: این ایام فرصت مناسبی است تا مردم در جریان امور و اقدامات دولت خدمتگزار خود قرار گیرند.

در این همایش طرح جلد کتاب شهید دولت و سایت شهیدان دولت رونمایی شد.

