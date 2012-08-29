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۸ شهریور ۱۳۹۱، ۱۷:۱۹

یادواره شهدای کارمند گلستان برگزار شد

یادواره شهدای کارمند گلستان برگزار شد

گرگان - خبرگزاری مهر: یادواره شهدای کارمند گلستان در آستان امامزاده عبدالله گرگان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قناعت استاندار گلستان بعد از ظهر چهارشنبه در حاشیه این مراسم گفت: شهیدان رجایی و باهنر الگوی جاویدان انقلابی و اسلامی هستند.

وی اظهار داشت: این دوشهید در جایگاه ریاست جمهوری و نخست وزیری توانستند کارهای اثرگذاری را از خود به یادگار بگذارند.

وی گفت: بیان ویژگی ها و تکریم این دوشهید بزرگوار در حقیقت تکریم از نظام و انقلاب، تکریم از ملت بزرگ ایران و  تکریم از ارزشهای انقلابی است .

وی هفته بزرگداشت دولت را فرصت خوبی برای ارائه عملکرد و دستاوردهای دولت دانست و خاطر نشان کرد: این ایام فرصت مناسبی است تا مردم در جریان امور و اقدامات دولت خدمتگزار خود قرار گیرند.

در این همایش طرح جلد کتاب شهید دولت و سایت شهیدان دولت رونمایی شد.
 

کد مطلب 1684179

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