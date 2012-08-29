به گزارش خبرگزاری مهر و براساس اعلام سایت رسمی باشگاه پرسپولیس، این جلسه با حضور جلال مرادی نماینده فدراسیون فوتبال، ایرج نظری ناظر داوری، سعید شیرینی سرپرست تیم پرسپولیس، رضا ریاضتی مدیر رسانه‌ای این تیم، سرپرست و مدیر رسانه‌ای تیم فولاد خوزستان، نمایندگان هیات فوتبال خوزستان، نیروی انتظامی و سایر نهادهای مسئول در برگزاری این مسابقه انجام شد.

در این نشست ضمن طرح مباحث کلی و انجام هماهنگی‌های لازم برای بازی، سعید شیرینی سرپرست تیم پرسپولیس خواهان آن شد که حتما 10 درصد ورزشگاه در اختیار هواداران پرسپولیس قرار بگیرد و در صورت خالی ماندن ورزشگاه از حضور تعداد بیشتر هواداران پرسپولیس ممانعت به عمل نیاید. وی همچنین تقاضا کرد تماشاگران پرسپولیس پشت نیمکت این تیم قرار بگیرند.

سعید شیرینی در این جلسه به این مسئله اعتراض کرد که در زمان ورود کاروان پرسپولیس به فرودگاه اهواز عدم حضور نیروی انتظامی باعث شد تا با توجه به استقبال نزدیک به 2 هزار هوادار، کاروان این تیم برای 50 دقیقه در فرودگاه منتظر بماند.

سرپرست پرسپولیس برهمین اساس خواهان آن شد که هماهنگی های لازم برای حضور یگان های ویژه و نیروی انتظامی جهت برقراری نظم و همراهی کاروان تیم از هتل به ورزشگاه و بلعکس و از هتل به فرودگاه در روز پنجشنبه صورت گیرد.

در این جلسه همچنین مدیر رسانه‌ای پرسپولیس خواهان آن شد که شرایط لازم فراهم آید تا خبرنگاران و دوربین‌ها فقط در منطقه میکس زون ورزشگاه تختی اهواز برای تهیه گزارش اقدام کنند. مدیر رسانه‌ای تیم فولاد اهواز هم با اعلام این مطلب که هماهنگی‌های لازم به عمل خواهد آمد، به نمایندگان پرسپولیس اطمینان خاطر داد که خواسته‌های آنها مورد اجابت قرار می گیرد.