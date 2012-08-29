  1. استانها
  2. یزد
۸ شهریور ۱۳۹۱، ۱۷:۱۸

اکبری:

ارائه خدمات هدفمند به محرومین با بهبود روشها میسر است

ارائه خدمات هدفمند به محرومین با بهبود روشها میسر است

یزد - خبرگزاری مهر: مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان یزد همزمان با هفته دولت در نشست عمومی کارکنان این نهاد گفت: ارائه خدمات هدفمند به محرومان جامعه با بهبود روشهای عملکردی میسر است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اکبری با بیان این مطلب اظهار داشت: شناخت ظرفیت‌های شخصیتی و کاری از ضروریات دستیابی به عملکرد مطلوب و اثربخش است.

وی با تقدیر از زحمات شبانه روزی امدادگران این نهاد در اجرای برنامه های ماه مبارک رمضان گفت: در شرایط کنونی، تحقق رسالت‎های مهم این نهاد در زمینه‎های مختلف ازجمله توانمندسازی مددجویان و توسعه مشارکت‎های مردمی، نیازمند همراهی و هم افزایی امدادگران در تمام بخشها است.

نشست عمومی کارکنان کمیته امداد امام خمینی (ره) استان یزد با مدیرکل این نهاد هر ماهه برگزار می شود.

کد مطلب 1684184

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها