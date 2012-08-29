ارائه خدمات هدفمند به محرومین با بهبود روشها میسر است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اکبری با بیان این مطلب اظهار داشت: شناخت ظرفیت‌های شخصیتی و کاری از ضروریات دستیابی به عملکرد مطلوب و اثربخش است.

وی با تقدیر از زحمات شبانه روزی امدادگران این نهاد در اجرای برنامه های ماه مبارک رمضان گفت: در شرایط کنونی، تحقق رسالت‎های مهم این نهاد در زمینه‎های مختلف ازجمله توانمندسازی مددجویان و توسعه مشارکت‎های مردمی، نیازمند همراهی و هم افزایی امدادگران در تمام بخشها است.

نشست عمومی کارکنان کمیته امداد امام خمینی (ره) استان یزد با مدیرکل این نهاد هر ماهه برگزار می شود.