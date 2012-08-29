شاخه گلی که دیپلمات مصری به آرمیتا داد

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم گرامیداشت یاد شهدای هسته‌ ای روز گذشته در سالن همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار شد و در این نشست آرمیتا دختر خردسال شهید داریوش رضایی نژاد به دو زبان انگلیسی و فارسی خطاب به سران کشورهای عضو جنبش عدم تعهد گفت : ما زنده ایم و پای خون پدرانمان ایستاده ایم.

سخنان آرمیتا دختر شهید رضایی نژاد به شدت حاضران را تحت تاثیر قرار داده بود به شکلی که برخی از مهمانان خارجی با حضور کنار وی به دلجویی از او پرداختند.



به گزارش خبرگزاری نم، نشست خبری خانواده شهدای هسته ای دیروز در حالی با حضور تعداد زیادی از خبرنگاران داخلی و خارجی برگزار شد که یسری ابوشادی نماینده سابق مصر در آژانس بین المللی انرژی اتمی، میهمان ویژه ی این مراسم بود.



همسر شهید احمدی روشن از تمامی سران و نمایندگان کشورهای عضو جنبش عدم تعهد خواست تا به مبارزه خود با تروریسم ادامه دهند.

در ادامه این نشست همسر شهید رضایی نژاد با محکوم کردن تروریسم گفت: ما تروریسم را محکوم می کنیم و فرزندان ما آگاه هستند و بسیاری از جمله دختر من آرمیتا شاهد ترور پدرانشان بوده اند. پدر آنها بی گناه و تنها به این دلیل که در خدمت کشورشان بودند ، ترور شدند.

آرمیتا رضایی نژاد دختر خردسال شهید داریوش رضایی نژاد و علیرضا احمدی روشن پسر خردسال شهید احمدی روشن نیز در این نشست حضور داشتند.

همچنین آرمیتا نیز به دو زبان انگلیسی و فارسی گفت : ما زنده ایم و پای خون پدرانمان ایستاده ایم.

یسری ابوشادی نماینده سابق مصر در آژانس بین المللی انرژی اتمی ضمن ابراز همدردی با خانواده های شهدای هسته ای گفت: ایران باید این گونه اقدامات را از طریق دادگاه های بین المللی پیگیری کند.

ابوشادی با تأکید بر محکومیت این گونه جنایات توسط همه کشورها، تصریح کرد: باید با تروریسم در هر جا مقابله شود.

نماینده سابق مصر در آژانس با بیان اینکه وی در سه ماهگی پدر خود را در جنگ با اسرائیل از دست داده، خطاب به همسران و مادران شهدای هسته ای گفت: شما قوی هستید و می توانید این درد را تحمل کنید و به فرزندانتان دلگرمی بدهید و آنها باید بدانند چه کسانی مسبب این جنایات بودند.

ابوشادی همچنین با اهدای شاخه گل به علیرضا و آرمیتا فرزندان شهدای هسته ای تآسف خود را از وقوع چنین اقدامات جنایتکارانه ای ابراز کرد.