  1. سیاست
۸ شهریور ۱۳۹۱، ۱۷:۲۰

وزارت کشاورزی اعلام کرد:

صادرات محصولات کشاورزی نسبت به آغاز دولت نهم دوبرابر شد

صادرات محصولات کشاورزی نسبت به آغاز دولت نهم دوبرابر شد

بر اساس گزارش عملکرد وزارت جهاد کشاورزی ، روند رشد صادرات محصولات کشاورزی از لحاظ وزنی در سال 90 نسبت به سال 84 بیش از دوبرابر شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه اطلاع رسانی دولت همزمان با هفته دولت در گزارشی آورده است: پس از گذشت چندین دهه از انقلاب شکوهمند اسلامی تحریمها و تهدیدها‌ی دشمنان و قدرتهای بزرگ همواره بر کالبد نظام جمهوری اسلامی سایه افکنده و با روی کار آمدن دولت خدمتگزار نیز تهدیدات برای ایجاد مانع در رسیدن به قله‌های پیشرفت ملت ایران روز بر روز بیشتر شده است. اما این تحریمها و تهدیدها نتوانسته راه به جایی ببرد و خدمتگزاران ملت توانسته اند گامهای بلند و پرشتابی در راستای اهداف توسعه و پیشرفت کشور بردارند.

از جمله اقدامات مهم دولت خدمتگزار در راستای تحقق عدالت عبارتند از: اجرای طرح تحول اقتصادی، توزیع سهام عدالت، قانون هدفمندسازی یارانه ها، پیشرفت چشمگیر ایران در انجام فعالیتهای صلح آمیز هسته ای و پیوستن ایران به جرگه کشورهای دارای چرخه سوخت هسته ای، ورود ایران به فضا و علوم فضایی، اجرای اصل 44 قانون اساسی، طرح مسکن مهر، اجرای طرح پزشک خانواده، ایجاد فرصتهای شغلی مناسب برای گروه های مختلف جامعه، اقدامات مهم فرهنگی، هنری و ورزشی و بسیاری موارد دیگر است.

در هفته دولت 1391، در راستای اطلاع رسانی شفاف از فعالیتها و اقدامات صورت گرفته در دستگاه های اجرایی، پایگاه اطلاع رسانی دولت در سلسله گزارش هایی به انعکاس فشرده و چکیده اهم خدمات و دستاوردهای وزارتخانه ها و سازمانها در قالب "فرصت خدمت ماندگار"می پردازد.

وزارت جهاد کشاورزی از جمله دستگاه‌های اجرایی است که با اولویت‌بندی وظایف و تکالیف خود و در راستای تحقق خدمت‌رسانی بیشتر و توجه به بخش کشاورزی و منابع طبیعی، توانسته است شاخص‌های کمی و کیفی خود را به شکل چشمگیری ارتقا بخشد.

با وجود پیشرفتهای مهم در فعالیتهای اقتصادی، بخش کشاورزی همچنان در عرصه اقتصاد و امنیت جوامع مختلف دارای جایگاه ویژه‌ای است. از دیدگاه توسعه اقتصادی، بخش کشاورزی در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی وظائف مهم و اساسی را برعهده دارد.

بخش کشاورزی و منابع طبیعی علاوه بر رسالتهای متعددی که براساس سیاست های کلی نظام بر عهده دارد (تامین غذا، احیاء منابع طبیعی و توسعه صادرات غیرنفتی و همچنین ایجاد سازوکارهای مناسب برای رشد بهره‌وری عوامل تولید)، مسئولیت بسیار اساسی تامین امنیت غذایی کشور با تکیه بر تولید از منابع داخلی و تاکید بر خودکفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی را نیز عهده دار است. همچنین ارتقاء سطح درآمد و زندگی روستائیان و کشاورزان از دیگر مسئولیت‌های بر شمرده بخش کشاورزی و منابع طبیعی براساس سیاستهای کلی نظام است.

*عملکرد آب و خاک

اجرای سیستمهای آبیاری تحت فشار از ساعت 1384 که 490 هزار هکتار بوده، در سال 1390، 2/1 میلیون هکتار افزایش یافته است.

*ترویج کشاورزی

ترویج کشاورزی نوعی آموزش غیر رسمی به روستائیان و علاقه مندان به کشاورزی برای آشنائی و استفاده از فناوری‌های نو جهت افزایش تولید و بهره‌وری و درآمد و ارتقای سطح زندگی تولیدکنندگان کشاورزی است، تا از طریق آشنائی با یافته‌های پژوهشی و فناوری بصورت ساده و کاربردی بتوانند با افزایش تولید و کاهش هزینه و کسب درآمد بیشتر، ارتقاء سطح زندگی خود و خانواده را فراهم کنند.

آنچه بخش کشاورزی را از سایر بخشهای اقتصادی و تولیدی کشور متمایز می کند، خصوصی بودن این بخش است که تقریباً 90% توسط کشاورزان و تولید کنندگان بخش انجام می شود.

تولید حاصل مدیریت کشاورزان و تولید کنندگان بوده و ارتقاء سطح کمی و کیفی آن در گرو مدیریت دانش بنیان و فنی این قشر است. تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی سه رکن اصلی در مسیر حرکت بخش کشاورزی کشور در جهت دستیابی به کشاورزی پایدار و دانش بنیان هستند.

در این میان ترویج به لحاظ نوع مأموریت و وظیفه ای به عهده دارد از جایگاه ویژه ای برخوردار است چرا که وظیفه ترویج ایجاد و هدایت جریان سیال دانش و اطلاعات کشاورزی به گونه ای دو سویه و چند وجهی فی مابین بخش کشاورزی کشور و سیستمها و نظامهای تولید دانش فنی است.

*توسعه صادرات

روند رشد صادرات محصولات کشاورزی از لحاظ وزنی در سال 1384 که 27/2 میلیون تن بوده، سال 1390 به 51/5 میلیون تن افزایش یافته است.

*سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

وزرات جهاد کشاورزی، یکی از بزرگترین و کارآمدترین سازمانهای پژوهشی، آموزشی و ترویجی بخش کشاورزی کشور و منطقه را داراست که قدمت برخی از موسسات آن به بیش از 80 سال می رسد که بیش از 8500 عنوان طرح و پروژه تحقیقاتی در سال 90 اجرایی شده است.

از آنجا که کمبود تحقیقات کاربردی و اساسا فقدان نگرش تحقیقاتی در کشور از دیر باز در فهرست مسائل کشور قرار داشته است و بخش کشاورزی از این قاعده مستثنی نبوده، توسعه فعالیتهای تحقیقات کاربردی همواره جزء اهداف مهم بخش کشاورزی محسوب می شود.

*معاونت دام و طیور

افزایش تولید گوشت قرمز و گوشت مرغ از 2 میلیون تن به 7/2 میلیون تن در سال 1390 رسید.

*سازمان دامپزشکی

فرآورده‌های دامی بخش اعظمی از مواد غذایی مصرفی در جامعه را تشکیل می‌دهند که برای افزایش کیفیت فرآورده‌ها، کاهش ضایعات و جلوگیری از تلفات توجه به مسائل بهداشتی دام ضروری است.

تولید بیش از 3 میلیارد دز واکسنهای دام و طیور و انسانی و سرمهای درمانی در موسسه رازی طی سال 90 از جمله عملکرد این سازمان است.
 
کد مطلب 1684188

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها