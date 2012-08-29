صادرات محصولات کشاورزی نسبت به آغاز دولت نهم دوبرابر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه اطلاع رسانی دولت همزمان با هفته دولت در گزارشی آورده است: پس از گذشت چندین دهه از انقلاب شکوهمند اسلامی تحریمها و تهدیدها‌ی دشمنان و قدرتهای بزرگ همواره بر کالبد نظام جمهوری اسلامی سایه افکنده و با روی کار آمدن دولت خدمتگزار نیز تهدیدات برای ایجاد مانع در رسیدن به قله‌های پیشرفت ملت ایران روز بر روز بیشتر شده است. اما این تحریمها و تهدیدها نتوانسته راه به جایی ببرد و خدمتگزاران ملت توانسته اند گامهای بلند و پرشتابی در راستای اهداف توسعه و پیشرفت کشور بردارند.



از جمله اقدامات مهم دولت خدمتگزار در راستای تحقق عدالت عبارتند از: اجرای طرح تحول اقتصادی، توزیع سهام عدالت، قانون هدفمندسازی یارانه ها، پیشرفت چشمگیر ایران در انجام فعالیتهای صلح آمیز هسته ای و پیوستن ایران به جرگه کشورهای دارای چرخه سوخت هسته ای، ورود ایران به فضا و علوم فضایی، اجرای اصل 44 قانون اساسی، طرح مسکن مهر، اجرای طرح پزشک خانواده، ایجاد فرصتهای شغلی مناسب برای گروه های مختلف جامعه، اقدامات مهم فرهنگی، هنری و ورزشی و بسیاری موارد دیگر است.



در هفته دولت 1391، در راستای اطلاع رسانی شفاف از فعالیتها و اقدامات صورت گرفته در دستگاه های اجرایی، پایگاه اطلاع رسانی دولت در سلسله گزارش هایی به انعکاس فشرده و چکیده اهم خدمات و دستاوردهای وزارتخانه ها و سازمانها در قالب "فرصت خدمت ماندگار"می پردازد.

وزارت جهاد کشاورزی از جمله دستگاه‌های اجرایی است که با اولویت‌بندی وظایف و تکالیف خود و در راستای تحقق خدمت‌رسانی بیشتر و توجه به بخش کشاورزی و منابع طبیعی، توانسته است شاخص‌های کمی و کیفی خود را به شکل چشمگیری ارتقا بخشد.



با وجود پیشرفتهای مهم در فعالیتهای اقتصادی، بخش کشاورزی همچنان در عرصه اقتصاد و امنیت جوامع مختلف دارای جایگاه ویژه‌ای است. از دیدگاه توسعه اقتصادی، بخش کشاورزی در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی وظائف مهم و اساسی را برعهده دارد.



بخش کشاورزی و منابع طبیعی علاوه بر رسالتهای متعددی که براساس سیاست های کلی نظام بر عهده دارد (تامین غذا، احیاء منابع طبیعی و توسعه صادرات غیرنفتی و همچنین ایجاد سازوکارهای مناسب برای رشد بهره‌وری عوامل تولید)، مسئولیت بسیار اساسی تامین امنیت غذایی کشور با تکیه بر تولید از منابع داخلی و تاکید بر خودکفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی را نیز عهده دار است. همچنین ارتقاء سطح درآمد و زندگی روستائیان و کشاورزان از دیگر مسئولیت‌های بر شمرده بخش کشاورزی و منابع طبیعی براساس سیاستهای کلی نظام است.



*عملکرد آب و خاک



اجرای سیستمهای آبیاری تحت فشار از ساعت 1384 که 490 هزار هکتار بوده، در سال 1390، 2/1 میلیون هکتار افزایش یافته است.



*ترویج کشاورزی



ترویج کشاورزی نوعی آموزش غیر رسمی به روستائیان و علاقه مندان به کشاورزی برای آشنائی و استفاده از فناوری‌های نو جهت افزایش تولید و بهره‌وری و درآمد و ارتقای سطح زندگی تولیدکنندگان کشاورزی است، تا از طریق آشنائی با یافته‌های پژوهشی و فناوری بصورت ساده و کاربردی بتوانند با افزایش تولید و کاهش هزینه و کسب درآمد بیشتر، ارتقاء سطح زندگی خود و خانواده را فراهم کنند.



آنچه بخش کشاورزی را از سایر بخشهای اقتصادی و تولیدی کشور متمایز می کند، خصوصی بودن این بخش است که تقریباً 90% توسط کشاورزان و تولید کنندگان بخش انجام می شود.



تولید حاصل مدیریت کشاورزان و تولید کنندگان بوده و ارتقاء سطح کمی و کیفی آن در گرو مدیریت دانش بنیان و فنی این قشر است. تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی سه رکن اصلی در مسیر حرکت بخش کشاورزی کشور در جهت دستیابی به کشاورزی پایدار و دانش بنیان هستند.



در این میان ترویج به لحاظ نوع مأموریت و وظیفه ای به عهده دارد از جایگاه ویژه ای برخوردار است چرا که وظیفه ترویج ایجاد و هدایت جریان سیال دانش و اطلاعات کشاورزی به گونه ای دو سویه و چند وجهی فی مابین بخش کشاورزی کشور و سیستمها و نظامهای تولید دانش فنی است.



*توسعه صادرات



روند رشد صادرات محصولات کشاورزی از لحاظ وزنی در سال 1384 که 27/2 میلیون تن بوده، سال 1390 به 51/5 میلیون تن افزایش یافته است.



*سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی



وزرات جهاد کشاورزی، یکی از بزرگترین و کارآمدترین سازمانهای پژوهشی، آموزشی و ترویجی بخش کشاورزی کشور و منطقه را داراست که قدمت برخی از موسسات آن به بیش از 80 سال می رسد که بیش از 8500 عنوان طرح و پروژه تحقیقاتی در سال 90 اجرایی شده است.



از آنجا که کمبود تحقیقات کاربردی و اساسا فقدان نگرش تحقیقاتی در کشور از دیر باز در فهرست مسائل کشور قرار داشته است و بخش کشاورزی از این قاعده مستثنی نبوده، توسعه فعالیتهای تحقیقات کاربردی همواره جزء اهداف مهم بخش کشاورزی محسوب می شود.



*معاونت دام و طیور



افزایش تولید گوشت قرمز و گوشت مرغ از 2 میلیون تن به 7/2 میلیون تن در سال 1390 رسید.



*سازمان دامپزشکی



فرآورده‌های دامی بخش اعظمی از مواد غذایی مصرفی در جامعه را تشکیل می‌دهند که برای افزایش کیفیت فرآورده‌ها، کاهش ضایعات و جلوگیری از تلفات توجه به مسائل بهداشتی دام ضروری است.



تولید بیش از 3 میلیارد دز واکسنهای دام و طیور و انسانی و سرمهای درمانی در موسسه رازی طی سال 90 از جمله عملکرد این سازمان است.

