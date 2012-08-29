معذوریت از اعلام میزان معوقات بانکی اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر مقدس پور ظهر چهارشنبه در نشست مطبوعاتی سازمان امور اقتصادی با خبرنگاران اظهار داشت: ستاد سرمایه‌گذاری و خدمات در سازمان امور اقتصاد و دارایی استان اصفهان به منظور حمایت از تولیدکننده داخلی و رفع موانع تولید برای سرمایه‌گذاران تشکیل شده است و از طریق پنجره واحد سرمایه‌گذاری تولیدکنندگان داخلی می‌توانند نسبت به رفع مشکلات خود در این راستا اقدام کنند.

وی ادامه داد: همچنین این ستاد برای آن دسته از تولیدکنندگانی که به دنبال اخذ مجوز از دستگاه‌های مربوط اجرایی هستند و با مشکل مواجه‌اند نیز تسهیلات نرم‌افزاری برای آسان‌سازی روند دریافت مجوز را فراهم کرده است.

معاون سازمان امور اقتصاد و دارایی استان اصفهان با بیان اینکه مجوزهای مورد نیاز تولیدکنندگان باید ظرف یک ماه برای آنها صادر شود، اظهار داشت: در غیر این صورت استاندار که خود ریاست این ستاد را بر عهده دارد برای این منظور اقدام خواهد کرد.

وی به تسهیلات در نظر گرفته شده برای کشاورزان استان در کارگروه کشاورزی استان نیز اشاره کرد و گفت: با تسهیلات جدیدی که دولت از محل درآمدهای حاصل از یارانه‌ها در نظر گرفته است، کشاورزان می‌توانند از تسهیلات با بهره سه درصد و تنفس هفت تا یک ساله بهره‌مند شوند.

مقدس پور افزود: دبیرخانه سهام عدالت استان اصفهان نیز در این سازمان استقرار دارد و تاکنون این دبیرخانه از جمعیت چهار میلیون و 800 هزار نفری استان اصفهان، دو میلیون و 300 هزار نفر را واجد شرایط برای دریافت سود سهام عدالت شناسایی کرده است و در همین راستا نیز طی دو مرحله یک میلیون و 100 هزار نفر سود سهام را در استان دریافت کرده‌اند.

وی با تاکید بر اینکه در آینده کارگران فصلی نیز مشمول دریافت سهام عدالت در استان اصفهان خواهند شد، گفت: این طرح تاکنون به دلیل واگذار نشدن برخی شرکت‌های مشمول اجرای اصل 44 به بخش خصوصی اجرایی نشده است و در صورت فراهم شدن بسترهای مناسب این امر نیز محقق می‌شود.

معاون سازمان امور اقتصاد و دارایی استان اصفهان تصریح کرد: استان اصفهان مانند بسیاری دیگر از استان‌های کشور با مشکل معوقات بانکی روبه‌رو است و معوقات بانکی که نباید از 10 درصد کل منابع بانک‌ها تجاوز کند در حال حاضر این شاخص در بانک‌های استان اصفهان با هم‌ترازی با بانک‌های سراسر کشور به حدود 25 درصد رسیده است.

وی در همین زمینه افزود: این موضوع نشان می‌دهد که بانک‌های اصفهان نیز با مشکل معوقات بانکی مواجه‌اند اما وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر ارائه میزان این بدهی به بانک‌ها امتناع کرد و گفت: از ذکر میزان کل مطالبات بانکی معذورم.