تیم اولم داماش است و تیم دوم من پرسپولیس/ داور دربی گیلان را عوض کردم!

به گزارش خبرنگار مهر، امیر عابدینی پس از انتخابش به عنوان مدیرعامل باشگاه داماش از سوی هیات مدیره جدید این باشگاه از تلاش و عامل همه مسئولان استان گیلان برای حل مشکلات مالی تیم و باشگاه تشکر و قدردانی کرد.

وی که پس از نشست هیات مدیره با رسانه‌های سخن می‌گفت، اضافه کرد: روز اول که قصد داشتم تیم را ببندم، به بازیکنان گفتم از پول خبری نیست و کسانی که فکر می‌کنند پس از عقد قرارداد، پولی را دریافت می‌‍کنند، اشتباه کرده‌اند. اما وقتی بازیکنان با این شرایط حاضر به عقد قرارداد با داماش شدند، عرق و تعصب‌شان را به این تیم نشان دادند.

مدیرعامل باشگاه داماش اضافه کرد: در زمان نقل و انتقالات و در حالیکه مشکلات مالی بسیاری داشتم، سه تیم را با بی‌پولی بستم. تیم‌های لیگ برتری داماش و گهر و تیم دسته اول پارسه که خوشبختانه بازیکنان و کادر فنی این تیم‌ها مردانگی کردند و حاضر شدند در این شرایط با تیم ما قرارداد امضا کنند.

وی با اشاره به اینکه در این فصل در نظر داریم تیم فوتسال بانوان و احتمالا تیم فوتبال ساحلی را تحت پوشش قرار دهیم، خاطرنشان کرد: البته در مورد تیم‌های دیگر هم هیئت مدیره برنامه‌‎ای را نوشته است ولی در این فصل در رشته‌ دیگری تیم‌‍داری نمی‌کنیم. ضمن اینکه اولویت ما سرمایه‌گذاری در والیبال، بستکتبال، و کاراته است زیرا در دوره‌ای که به خاطر مشکلات مالی، این سه رشته را تعطیلی کردیم، به نوعی به علاقمندان این رشته‌ها در ورزش شهر و استان بدهکاری داریم.

"یکی از روزنامه‌ها در مطلبی به نشست عابدینی و هرندی اشاره کرده بود که او خطاب به سرمربی داماش اعلام کرد اگر در بازی با ملوان ببازی، اخراج می‌شود و هرندی هم عنوان کرده است اگر ببرم یا مساوی کنم، استعفا می‌دهم." امیر عابدینی که تصور می‌کرد هرندی در مصاحبه‌اش این مطلب را عنوان کرده است، گفت: قطعا هرندی بعد از بازی اخراج می‌شود.

البته با توضیح خبرنگاران که این مطلب در روزنامه‌ها نوشته شده و صحبت‌های هرندی نیست، وی اظهار داشت: پس این مسئله(اخراج هرندی بعد از بازی با ملوان) کنسل می‌شود. من امید را بیش از شما دوست دارم زیرا در زمان بی‌پولی و مشکلات مالی با ما قرارداد بست. وی مردانگی را نشان داد، به همین دلیل از ایشان حمایت می‌کنم.

مدیرعامل باشگاه داماش با اشاره به اینکه اعضای هیات مدیره دستش را باز گذاشته‌اند تا برای تقویت تیم بازیکنان جدیدی را جذب کند، تصریح کرد: من از هر مربی که هدایت تیم را برعهده می‌گیرد می‌خواهم که در 5 بازی 7 امتیاز بگیرد زیرا در فصل جاری که 4 تیم سقوط می‌کند، تیم برای بقا باید 40 امتیاز بگیرد. روز اول هم در قرارداد مربیان این مسئله نوشته شده و در صورتیکه او نتواند در 5 بازی 7 امتیاز بگیرد، نمی‌توانم او را تحمل کنم.

وی در مورد علاقه‌اش به تیم پرسپولیس ادامه داد: تیم اول من داماش است و تیم دوم پرسپولیس. هیچکس نمی‌تواند در خصوص علاقه من به پرسپولیس گله کند زیرا 9 سال از بهترین سال‌های عمرم را در این تیم بودم. اشک‌ها، لبخندها و خاطرات زیادی با پرسپولیس دارم و به این راحتی نمی‌توانم آن خاطرات را فراموش کنم.

عابدینی در بخش دیگری از این گفتگو در خصوص دربی استان گیلان هم تاکید کرد: از هواداران تیم داماش می‌خواهم به مردم و هواداران انزلی فحاشی نکنند، ضمن اینکه در این هفته هم با یکسری کارهای فرهنگی سعی کردیم شرایط را برای برگزاری هرچه بهتر این بازی فراهم کنیم.

وی همچنین به موضوع جالبی هم اشاره کرد: پیش از این مسابقه، فشارهای زیادی بود که داوری را برای این بازی انتخاب کنند که فصل پیش در جریان بازی ملوان و داماش صحبت‌هایش لبخوانی شده بود که اعلام کرده به علت فحاشی تماشاگران ملوان، خطا نمی‌گیرند. البته قرار بود وی را دوباره برای قضاوت این بازی انتخاب کنند اما من زیر بار نرفتم و درخواست کردم داوری دیگری را انتخاب کنند که در نهایت یدالله جهانبازی به عنوان داور این مسابقه انتخاب شد.

مدیرعامل باشگاه داماش همچنین اظهار داشت: متاسفانه افرادی در فدراسیون فوتبال در این هفته فشار بسیاری به هیات فوتبال استان آوردند که این بازی در ورزشگاه سردار جنگل برگزار شود. من هم دلیل این فشارها را نمی‌دانم که خوشبختانه با مقاومت مسئولان هیات فوتبال و بنده این اتفاق نیفتاد.

وی در مورد مشکلات ورزشگاه عضدی هم اذعان داشت: قرار است پروتکلی بین شهرداری شهر رشت، وزارت ورزش و جوانان و باشگاه داماش امضا شود که ضمن تغییر کاربری ورزشگاه عضدی، در حواشی شهر(15 کیلومتری) یک ورزشگاه 40 هزار نفری را برای میزبانی مسابقات داماش احداث کنیم.

عابدینی در پایان از اعلام آمادگی باشگاه داماش برای حل مشکلات ورزشگاه سردار جنگل و آماده کردن آن برای برگزاری مسابقات خبر داد.