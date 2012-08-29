شهرستان اردکان ظرفیت لازم برای اعتلای طب سنتی را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا تابش ظهر امروز در حاشیه مراسم افتتاحیه دومین سلامتکده تخصصی طب سنتی کشور در اردکان وجود حدود 250 گونه گیاهی دارویی بومی، وجود دانشکده منابع طبیعی، سرمایه گذاری برای احداث برخی واحدهای مرتبط و وجود فضاهای آموزشی مناسب را از جمله پتانسیل های شهرستان اردکان در احداث دانشکده طب سنتی و سلامتکده آن عنوان کرد و با اشاره به ملاقات اوایل دیماه سال 89 خود با وزیر بهداشت و دستور موافق وزیر، وی برای راه اندازی این مرکز، از دکتر وحید دستجردی صمیمانه تشکر کرد و آمادگی خود را برای کمک نسبت به اعتلای طب سنتی که توسعه آن مورد تاکید مقام معظم رهبری نیز است اعلام داشت.

وی ابراز امیدواری کرد با آماده شدن تمهیدات لازم، دانشجویان دانشکده طب سنتی اردکان که هم اکنون در تهران مشغول به تحصیل هستند از مهرماه در این دانشکده مشغول به فعالیت شوند.