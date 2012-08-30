به گزارش خبرنگار مهر، این هفته مهمترین اخبار به حوزه شانزدهمین اجلاس سران کشورهای عدم متعهد مرتبط می شد همانند برنامه های میراث فرهنگی و گردشگری که مهمترین آنها دیدار رئیس سازمان میراث فرهنگی با برخی از مهمانان شرکت کننده در اجلاس بود.

رئیس سازمان میراث فرهنگی در دیدار خود با وزیر امور خارجه لبنان اعلام کرد که ایران به لبنان گردشگر می فرستد و می تواند آثار تاریخی این کشور را که در اثر جنگ آسیب دیده اند مرمت کند.

سید حسن موسوی گفت که ما نیز توقع داریم که گردشگری ایران در رسانه های گروهی لبنان تبلیغ شود و گردشگران لبنانی نیز از جاذبه های ایران دیدن کنند.

در این نشست که در ساختمان ارگ آزادی برگزار شد، اعلام شد که در آذرماه کمیته ای برای همکاری دو کشور تشکیل شود و مقامات گردشگری لبنان برای انجام مذاکرات به ایران سفر کنند.

وزیر امور خارجه لبنان نیز از پیشنهادات موسوی استقبال کرد و گفت که بهتر است بین دو کشور پروازهای چارتر بیشتری وجود داشته باشد و سفر ارزان بین دو کشور رونق یابد به همین منظور لبنان برای گردشگران ایرانی روادید را رایگان اعلام کرده است.

برنامه های میراث فرهنگی در اجلاس شانزدهم

سازمان میراث فرهنگی در نظر دارد از فرصت برگزاری اجلاس غیرمتعهدها برای معرفی جاذبه های گردشگری، تاریخی و صنایع دستی ایران به مهمانان خارجی استفاده کند. به همین منظور ضمن برپایی نمایشگاههای مختلف، امکانات گردشگری خود را نیز در سطح کشور تجهیز کرده است.

اماکن تاریخی کشور برای بازدید هر یک از سران و مقامات کشورهای مهمان اجلاس شانزدهم غیرمتعهدها بنا به خواست سازمان میراث فرهنگی آماده شده است، برپایی نمایشگاههای صنایع دستی و گردشگری نیز از دیگر برنامه های این سازمان برای مهمانان اجلاس است.

نمایشگاه گردشگری و میراث فرهنگی در حاشیه اجلاس

برگزاری نمایشگاه معرفی توانمندی های گردشگری، تاریخی و صنایع دستی ایران در حاشیه برگزاری اجلاس برپا شده است و اقلام صنایع دستی از هر استان کشور به همراه بروشورها و تصاویری از جاذبه های گردشگری و تاریخی ایران وظیفه معرفی زیبایی های ایران را بر عهده دارند.

هفتمین فصل کاوش در کاروانسرای ایلخانی آغاز شد

در این هفته غیر از اخباری که محوریت اجلاس را داشتند،هفتمین فصل کاوش در کاروانسرای نیمه تمام ایلخانی در بیستون نیز آغاز شد. مهدی رهبر، سرپرست گروه کاوش در منطقه بیستون گفت: در دوران قبل از انقلاب در بیستون برای یک کار پژوهشی کاروانسرای نیمه تمام ساسانی را پیدا کردیم که در دوره ایلخانی به کاروانسرا تبدیل شده بود. چون وجود یک کاروانسرا در مسیر زائران کربلا و نجف ضروری و مهم بوده است.

اضافه شدن یک بخش جدید به مخوف‌ترین موزه ساواک

همچنین رئیس موزه عبرت ایران نیز خبر داد که موزه شماره 2 موزه عبرت که پیش از انقلاب شکنجه گاه ساواک بوده در آینده نزدیک با عنوان "دالان تاریخ" راه‌اندازی می‌شود.

قاسم حسن پور گفت: بسیاری از جوانان و نوجوانان در زمان بازدید از موزه می پرسند که زندانیان چرا و با چه هدفی این همه شکنجه را تحمل کردند بنابراین نشان دادن این اتفاقات می تواند به بخشی از سوالات آنها پاسخ دهد.

توافق­نامه مرمت و بهسازی بازارچه عودلاجان امضاء شد

در کنار تمام توافق­نامه ای با حضور احمد مسجد جامعی عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران با هدف مرمت و بهسازی بازارچه تاریخی عودلاجان و براساس چشم انداز تجدید حیات این محله، بین اداره­کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران، شهرداری منطقه 12، کسبه بازارچه عودلاجان و دفتر توسعه محلی عودلاجان (مهندسان مشاور باوند) امضا شد.

آسیب پرندگان به بناهای تاریخی

در کتابی با عنوان "عوامل بیولوژیک خسارت زا به بناهای تاریخی که توسط سازمان میراث فرهنگی منتشر شده است آمده که بناهای تاریخی به لحاظ معماری ویژه خشت و گل، ارتفاع زیاد بناها و طاقهای گنبدی، محیطی خنک و مناسب برای زندگی پرندگان فراهم کرده اند. این امر سبب هجوم بسیاری از پرندگان از جمله کبوترها، فاخته ها، قمری ها، گنجشک ها به بناها شده است.

مرمت مسجد جامع 800 ساله ارومیه با چاشنی لرزشهای کمپرسور!

عملیات مرمت مسجدجامع 800 ساله ارومیه که کارشناسان میراث فرهنگی مدعی قابلیت ثبت آن در فهرست میراث جهانی هستند درحال اجراست. در این میان برخی اخبار حاکی از این است که این نحوه مرمت، نه تنها در بیشتر شدن عمر این بنا تاثیری ندارد بلکه موجب وارد شدن خسارتها نیز می شود.

ممنوعیت برگزاری تور هتل ارم کیش به دلیل نارضایتی گردشگران

این هفته از سازمان منطقه آزاد کیش خبر رسید که نارضایتی گردشگران از خدمات تورهای گردشگری هتل ارم کیش باعث شد تا تورهای این هتل تا اطلاع ثانوی از سوی سازمان منطقه آزاد کیش ممنوع شود. این هتل در بهمن ماه سال 90 براساس بررسی خدمات و درجه بندی هتلهای جزیره، یک ستاره خود را به دلیل بی کیفیت بودن خدمات ارائه شده از دست داد اما هنوز در آگهی صفحات روزنامه ها، سایت های رزرواسیون و یا حتی تبلیغات تورهای گردشگری، آژانسهای مسافرتی از نام هتل 5 ستاره و هتل سه ستاره کیش استفاده می کنند درحالی که این هتل، تعدادی اتاق سوئیت مانند در کنار ساختمان اصلی خود ایجاد کرده است که از لحاظ استاندارد و از نظر اتحادیه هتلداران کیش هتل یک ستاره به شمار می آید. آژانسداران نیز هنگام قرارداد با مسافر اعلام می کنند این بخش هتل، سوئیتی در حد یک هتل سه ستاره است.

شورای حل اختلاف آژانسهای گردشگری تشکیل می‌شود

مدیرکل مراکز گردشگری و خدمات مسافرتی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری گفت: در حال انجام تفاهمنامه ای با وزارت دادگستری برای ایجاد شورای حل اختلاف در زمینه شکایت از آژانسها و تورهای گردشگری هستیم تا روند رسیدگی به شکایات مردمی آسانتر شود.