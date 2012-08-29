به گزارش خبرنگار مهر، علی صبوحی ظهر چهارشنبه در نشست مطبوعاتی خود با خبرنگاران اظهار داشت: استان اصفهان در سالهای اخیر به دلیل درگیری با خشکسالیهای شدید با مشکل معوقات بانکی روبهرو شده و بیشتر این معوقات بانکی در استان متاثر از این وضعیت است.
وی با اشاره به اینکه درآمدهای عمومی استان اصفهان به 62 درصد افزایش یافته است، تصریح کرد: بیشتر این درآمدها حاصل زحمات سازمان امور مالیاتی در جذب مالیاتهای معوق و همچنین واحدهای جدید مالیاتی در استان اصفهان است.
سرپرست سازمان امور اقتصاد و دارایی استان اصفهان گفت: یکی از وظایف این سازمان نظارت بر روند مالی دستگاههای اجرایی است و در این راستا درآمدها و هزینههای ادارات باید تعادل سازی شود.
وی ادامه داد: نظارتها شامل پیش، حین و بعد از خرج کردن دستگاههای اجرایی صورت میگیرد که این اقدام از سوی ناظران کنترلی سازمان صورت میگیرد.
صبوحی با اشاره به اینکه در کمیسیون ماده 40 این سازمان روند انضباطی مالی دستگاهها تعریف شده است، اضافه کرد: حساب مالی دستگاههای اجرایی هم به صورت شش ماهه و نیز سالانه صورت میگیرد.
وی با بیان اینکه وضعیت اموال منقول و غیرمنقول ادارات به صورت شش ماهه گزارش داده میشود، گفت: خرید خودرو برای دستگاههای اجرایی زیر نظر سازمان امور اقتصاد و دارایی و با پلاکگذاری دولتی این اداره ممکن است.
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