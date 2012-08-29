برگزاری جشنواره بازی های بومی کشور در آق قلا

به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره بازیهای بومی و محلی کشور عصر چهارشنبه در روستای قرنجیک پور امان آق قلا آغاز شد.

در این جشنواره کشتی محلی، بازیهای بومی محلی و گروههای موسیقی محلی، رقابتهای والیبال و طناب کشی نیز برای افراد بالای 60 سال برگزار می شود.

گروههایی از استانهای گلستان، زنجان، خراسانهای شمالی، جنوبی و رضوی شرکت دارند.

افتتاح چهار طرح ورزشی در گلستان

سالن ورزشی چند منظوره روستایی مهتر کلاته شهرستان کردکوی با اعتباری بالغ بر شش میلیارد و 946 میلیون ریال از محل اعتبارات استانی بهره برداری شد.

همچنین سالن ورزشی پسران انبارالوم آق قلا با اعتباری بالغ بر 10 میلیارد و 470 میلیون ریال از محل اعتبارات ملی ، سالن ورزشی پسران خان ببین رامیان با اعتباری بالغ بر 11 میلیارد و 130 میلیون ریال از محل اعتبارات ملی افتتاح شد.

سالن ورزشی پسران شهرستان کلاله نیز با اعتباری بالغ بر 11 میلیارد و 150 میلیون ریال از محل اعتبارات ملی مورد بهره برداری قرار گرفت.

مسابقات تیراندازی با تفنگ بادی

به مناسبت گرامیداشت هفته دولت یک دوره مسابقات تیراندازی با تفنگ بادی ویژه کارمندان دولت استان گلستان برگزار شد.

این مسابقات در سالن تیراندازی لشکر 30 پیاده گرگان با حضور کارمندان لشکر 30 پیاده گرگان، بیمارستان 560، نیروی انتظامی، اداره برق، دخانیات، جهاد کشاورزی و حج و زیارت برگزار شد.

مسابقات بانوان با حضور 21 نفر در روز دوم شهریور و مسابقات ویژه آقایان روز چهارم شهریورماه با شرکت 21 نفر برگزار شد.

مازندران قهرمان مسابقات کشتی آزاد لیگ نوجوانان کشور

مسابقات کشتی آزاد لیک منطقه ای نوجوانان کشور با حضور تیمهای برتر کشور در گرگان برگزار شد. در دیدار نهائی این پیکارها که در سالن امام خمینی (ره) مجموعه ورزشی آزادی گرگان برگزار شد، تیم های مازندران و تهران به مصاف هم رفتند که در پایان تیم مازندران با نتیجه 7 بر 3 حریف خود را مغلوب کرد و به مقام قهرمانی دست یافت و تیم تهران در سکوی دوم قرار گرفت.

پیش از این دیدار تیم های گلستان و کرمانشاه برای عنوان سومی با هم پیکار کردند که در نهایت تیم کرمانشاه با نتیجه 6 بر 4 در برابر کشتی گیران گلستان پیروز و به مقام سوم رسید.

در مرحله فینال رقابتهای کشتی نوجوانان منطقه ای کشور که از شش شهریور ماه به مدت 2 روز آغاز شده بود در روز نخست 12 تیم در دو گروه با هم دیدار کردند که در نهایت تیم های تهران و کرمانشاه از گروه الف و تیم های مازندران و گلستان از گروه ب به مرحله نیمه نهائی راه یافتند.