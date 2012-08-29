افتتاح پروژه‌ گازرسانی شهر گناوه/ اجرای 142 پروژه توسط شهرداری گناوه

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار بوشهر ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاح پروژه گازرسانی به محله نوروز آباد گناوه در منزل شهید سعیدی گفت: 15هزارو 400 شهید ترور را در پرونده انقلاب اسلامی ایران داریم که همه اینها سند افتخاری برای ایران اسلامی و سند ننگی برای منافقین است.

محمد حسین جهانبخش اضافه کرد: این ترورها نتوانسته اند به این انقلاب خدشه ای وارد کنند و با وجود سنگین بودن از دست دادن این بزرگان برای ما اما یقینا در تداوم راه آنها فرزندان این ملت به پا خاستند و این انقلاب را سربلند و پایدار ساختند.

افتتاح پروژه گازرسانی به محله نوروزآباد گناوه



استاندار بوشهر سپس به صورت نمادین پروژه گازرسانی به محله نوروزآباد گناوه رابا روشن کردن چراغی در منزل شهید سعیدی افتتاح کرد و بعد ازآن به گفتگو با خانواده این شهید گرانقدر پرداخت.

رئیس اداره بنیاد شهید وامور ایثارگران شهرستان گناوه در این آیین ضمن خوشامد گویی به استاندار وهیئت همراه ایشان وبا تشکر از خانواده شهید سعیدی گفت: شهرستان گناوه دارای 210 شهید ، 70 جانباز و 52 آزاده است .

مسئول امور مهندسی و اجرای طرح های شرکت گاز استان بوشهر دراین آیین گفت: پروژه ای که امروز افتتاح آن را داریم پروژه گازرسانی به قسمتی از شهر گناوه است که شامل حدود 30 کیلومتر شبکه پلی اتیلن در شهر گناوه است و با گازدار شدن این منطقه از شهر گناوه حدود 15 درصد شهر به اضافه دو ایستگاه cngگازدار می شوند.

علی مقدانی ادامه داد: دو مجتمع مسکونی مهر هم وجود دارد که یکی از آنها الان گازدار و دیگری نیز در آینده گازدارمی شوند.

وی خاطرنشان ساخت: اعتبار این طرح حدود 5/3 میلیارد تومان است که یک خط تغذیه 15 کیلومتری و اجرای شبکه را شامل می شود؛ پیش بینی ما این است که حدود 250 کیلومتر در شهر گناوه اجرای شبکه داشته باشیم.

مسئول امور مهندسی و اجرای طرح های شرکت گاز استان بوشهر در پایان گفت: در حال حاضر نیز 56 کیلومتر پروژه گازرسانی و یک کیلومتر نیز خط تغذیه و ایستگاه مجزا در شهر گناوه در حال اجرا داریم که در کل فاز دوم گاز شهری گناوه را تشکیل می دهد. زمان‌بندی اتمام پروژه های ما معمولا از یک‌سال بیشتر است.

استاندار پس از ان نیز عازم پروژه مسکن مهر گلستان شدند و از آنجا نیز بازدیدی به عمل آوردند.

استاندار در ابتدای حضور در گناوه به گلزار شهدای این شهر رفت و با قرائت فاتحه و نثار گل یاد این شهیدان را گرامی داشت و سپس به صورت رسمی میدان شهدا بندر گناوه را افتتاح کرد.

میدان شهدای گناوه افتتاح شد



معاون فرهنگی و هنری شهرداری بندر گناوه هم در آیین افتتاح میدان شهدا گفت: این پروژه از محل اعتبارات استانی و با هزینه بیش از600 میلیون تومان اجرا و پایان یافته است.

روح الله ملک‌زاده تصریح کرد: از 90 پروژه شهرداری گناوه درسال گذشته که با حضور استاندار کلنگ زنی شد امروز 39 پروژه با اعتباری بالغ بر 9 میلیارد تومان از محل اعتبارات استانی و داخلی شهرداری گناوه توسط استاندار همزمان با افتتاح میدان شهدا افتتاح شد.

وی در پایان گفت: شهرداری بندر گناوه 16 میلیارد پروژه را در نقاط مختلف شهر گناوه تعریف کرده که نزدیک به 70 درصد آنها اتمام یافته و بقیه در مرحله اجرا قرار دارند. کل پروژه های شهرداری گناوه 142 پروژه است.