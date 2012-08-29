انهدام 17 خودرو مجهز به تیربار تروریستها / بیمارستان کودکان حلب پاکسازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تلویزیون سوریه گزارش داد واحدهایی از نیروهای مسلح سوریه، در یک عملیات کیفی و دقیق، مواضع سرکرده های گروههای تروریستی در محله های الشعار و الصاخور در حلب، الباب، مارع و اخترین در حومه حلب به همراه 17 خودرو مجهز به تیربار دوشکا نابود کردند.



خبر دیگر اینکه تلویزیون سوریه گزارش داد نیروهای مسلح سوریه، بیمارستان تخصصی کودکان محله سیف الدوله حلب را از وجود تروریستهای مزدوری که آن را به عنوان محلی برای جنایات خود انتخاب کرده بودند، پاکسازی کردند، در این عملیات شماری از تروریستها کشته شدند.



همچنین چندین بمب در داخل این بیمارستان کشف شد.



ادامه فضاسازی العربیه علیه نظام سوریه و توجیه اقدامات جنایتکارانه گروههای مسلح

العربیه مدعی بمباران شهرهای حومه دمشق از سوی نظام سوریه شد.



این شبکه ادعا کرد هواپیماهای جنگی ارتش سوریه، تفتناز و بنش در حومه ادلب را بمباران می کنند. این رسانه حامی گروههای برهم زننده امنیت و آرامش ملت سوریه همچنین مدعی شد گروه موسوم به ارتش آزاد، 11 فروند بالگرد را در فرودگاه تفتناز ادلب منهدم کرده است.



العربیه همچنین گزارش داد احمد داود اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه، سازمان ملل متحد را به ایجاد مناطق امن برای پناهندگان سوری در سوریه ترغیب کرده است. این در حالی است که فابیوس وزیرامور خارجه فرانسه به دشواری ایجاد مناطق حائل در سوریه اعتراف کرده است.



این رسانه همچنین مدعی شد ارتش آزاد مقادیری ماسک ضد سلاحهای شیمیایی در حلب کشف کرده است.



العربیه در تلاش برای فریب افکارعمومی از نقش خطرناک گروههای مسلح مورد حمایت رژیمهای عربی، غربی و ترکیه در برهم زدن امنیت مردم حلب مدعی شد برخی مردم حلب، نظام سوریه را مسئول آنچه در این شهر می گذرد، می دانند.



این شبکه مدعی بمباران شهرهای عربین، الضمیر و سقبا در حومه دمشق از سوی ارتش سوریه شده است.