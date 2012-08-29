مذاکره برقابی ایران و ترکمنستان در حاشیه اجلاس تهران/ احتمال ایجاد کمیته مشترک

به گزارش خبرنگار مهر، مجید نامجو عصر امروز در حاشیه دیدار با معاون رئیس وزرای کابینه ترکمنستان با اشاره به اینکه تقریبا تمام کشورهایی که در حال حاضر با ایران ارتباط الکتریکی دارند در اجلاس سران کشورهای غیرمتعهد حضور دارند، گفت: برخی مذاکرات را با مقامات ترکنستان در زمینه پروژه های مشترک انجام دادیم.

وزیر نیرو با تاکید بر اینکه پس از افتتاح سد سنگ توده توسط رئیس جمهور در تاجیکستان، در مورد سد سنگ توده 2 نیز که نیروگاه مناسبی را نیز خواهد داشت، تقریبا مذاکرات را به مرحله نهایی رسانده ایم.

نامجو با تاکید بر اینکه در ملاقات عصر امروز چهارشنبه با معاون نخست وزیر ترکمنستان قرار شد که زمینه مذاکرات بین روسای جمهور ایران، ترکمنستان و افغانستان در زمینه نحوه عملکرد افغانستان در بالادست سد دوستی، مذاکراتی صورت گیرد.

وی ادامه داد: تاکنون بین ایران و ترکمنستان سد دوستی ایجاد شد که هم اکنون برای آبرسانی به شهر مشهد مقدس مورد استفاده قرار می گیرد و از طریق خطوط انتقالی که ایجاد کردیم، مشکل تامین آب شرب مشهد حل شده است.

وزیر نیرو به برنامه ریزی برای ایجاد کمیته حقابه های مشترک 3 کشور ایران، ترکمنستان و افغانستان اشاره کرد و بیان داشت: قرار است در این زمینه اقداماتی صورت گیرد تا بتوان در اولین فرصت جلساتی را در تهران یا عشق آباد و یا کابل برگزار کرد.

به گفته نامجو، قرار است با همکاری و همراهی رئیس جمهور کشور افغانستان در زمینه وضعیت حقابه های 3 کشور از رود مرزی هریرود مذاکره صورت گیرد.

این عضو کابینه دولت با بیان اینکه هم اکنون ارتباطات الکتریکی خوبی بین ایران و ترکمنستان وجود دارد، به ورود 2 هزار کیلووات برق از ترکمنستان در سال به کشور خبر داد و گفت: قرار است از طریق خط جدیدی که بین مشهد - مرو ایجاد می شود که بخش ایران آن تکمیل شده است، بتوانیم برق اضافه ترکمنستان را دریافت کنیم.

وزیر نیرو همچنین به انجام برخی دیگر از مذاکرات آبی مشترک بین ایران و ترکمنستان اشاره کرد و اظهار داشت: هم اکنون در سد دوستی ظرفیت ویژه ای برای ایجاد یک نیروگاه برقابی وجود دارد که نیازمند توافقنامه 2 کشور است.

نامجو با تاکید بر گسترش ارتباطات ایران و تاجیکستان، تصریح کرد: امیدوارم بتوانیم از این ظرفیت ها برای مبادلات انرژی بین دو کشور استفاده کنیم.

وی همچنین از حضور 20 کشور در اجلاس غیرمتعهدها در تهران که هم اکنون وزارت نیرو با آنها ارتباطات الکتریکی دارد خبر داد و گفت: اجلاس تهران، فرصت های مناسبی را برای گسترش روابط ایجاد کرده است.