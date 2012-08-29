تاثیرگذاری نظام اسلامی منوط به سیره اهل بیت(ع) است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی دشتکی عصر چهارشنبه در نشست با فعالان فرهنگ دینی با اشاره به برنامه های اجرا شده این اداره کل در ایام ماه رمضان افزود: اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان با توجه به همزمانی ماه مبارک رمضان با اوقات فراغت تابستان برنامه های آموزشی خوبی را در مراکز قرآنی و فرهنگی انجام داد و توانست به اهداف از پیش تعیین شده خود دست یابد.

وی با اشاره به اینکه در سطح کشور انتظار ویژه ای از استان زنجان در خصوص برنامه های ماه محرم می رود ابراز داشت: باید در خصوص برنامه های محتوایی ماه محرم برنامه ریزیهای لازم صورت گیرد تا امسال نیز این برنامه ها بازتاب لازم را داشته باشند.

حجت الاسلام دشتکی ادامه داد : امسال در ماه مبارک رمضان 80 کلاس تفسیر قرآن و 120 محفل انس با قرآن در مساجد و اماکن فرهنگی و دینی برگزار شد.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان زنجان یادآور شد: ماه رمضان در 70 مرکز قرآنی استان کلاسهای مفاهیم قرآن به بهترین شکل ممکن اجرا شد.

حجت الاسلام دشتکی از اعزام 1200مبلغ در ماه مبارک رمضان با پوشش تبلیغی 95 درصد در سطح استان خبر داد و ادامه داد: در ماه مبارک رمضان امسال از حضور شخصیتهای مهم کشوری در برنامه ها استفاده شد.

وی با بیان اینکه مکتب شیعه با نام مبارک امام صادق(ع) شناخته می شود، تاکید کرد: به برکت تلاشهای ماندگار امام صادق(ع) است که امروز شیعه اعتبار و آبرو دارد.

وی ادامه داد: باید در ایام شهادت امام صادق(ع) به بهترین شکل ممکن برای ترویج فرهنگ غنی اسلام بهره گرفت و به همین مناسبت نیز باید برنامه های محوری در سطح هر شهرستان برگزار شود.

وی در ادامه از اجرای مراسم ویژه ایام شهادت امام صادق(ع) در مساجد محوری خبر داد و افزود: هم اکنون 1300 هیئت مذهبی در سطح استان زنجان وجود دارد و باید از این ظرفیت در ایام و مناسبتهای مذهبی به بهترین شکل ممکن استفاده لازم را برد .

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان زنجان در ادامه از شهرداری زنجان خواست تا همکاری لازم را در خصوص تبلیغات محیطی به مناسبت شهادت امام صادق(ع) داشته باشند.

حجت الاسلام دشتکی استفاده از ظرفیت علما و مبلغین و فضای مجازی را در خصوص معرفی هرچه بهتر شخصیت امام صادق(ع) خواستار شد .