اجرای طرح کشوری"پاد" برای نخستین بار در شهرستان ورامین به عنوان پایلوت

حمید رضا شاهسون با اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پاد به معنی" طرح پیشگیری از استعمال دخانیات" است که 10 سال قبل تصوبب شده ولی به مرحله اجرا نرسیده بود تا اینکه جمعیت مبازره با استعمال دخانیات ورامین توانست با رایزنیهای مختلف، این طرح را به عنوان پایلوت کشوری، به صورت آزمایشی در این شهرستان اجرا کند.

وی در رابطه با برنامه ترک سیگار طرح "پاد" افزود: برنامه به این سبک است که یک روانشناس و پزشک با استفاده از دستگاه "پیکو" میزان مصرف نیکوتین در بدن را اندازه می گیرند و برای مصرف کننده مناسب آن دارو تجویز می کنند.

این مسئول ادامه داد: در این برنامه پزشکان از لحاظ روانی بر روی افراد کار می کند طی یک مدت که این درمان را پیگیری می کنند؛ البته خواست اولیه فرد خیلی مهم است.

وی تأکید کرد: این جلسات طی چهار جلسه به صورت رایگان انجام می شود و اولین مرحله آن نیز انجام شده است و مرحله دوم آن از هفته آینده انجام می شود.

انتخاب ورامین به عنوان اولین شهرستان بدون دخانیات کشور

وی افزود: این جمعیت رایزنیهای زیادی با وزارت بهداشت و درمان و دانشگاه شهید بهشتی داشت تا اینکه بحمدالله دانشگاه شهید بهشتی، ورامین را به عنوان اولین شهر بدون دخانیات کشور در راستای ارتقای سلامت شهرستان انتخاب کرد.

مدیرعامل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ورامین بیان داشت: مراحل این کار در شبکه بهداشت ورامین شروع شده است و با کمک مدیریت بهداشتی دانشگاه شهید بهشتی دانشکده علوم پزشکی کارگروهی تشکیل و طرح کامل شده است.

وی ادامه داد: اکنون این طرح نهایی شده است و این نیز برای ورامین یک دستاورد مهم محسوب می شود؛ برای این طرح بودجه ای مشخص شده وحمایتهایی از سوی دولت انجام شده است که باید این بودجه صرف فرهنگسازی شود.

شاهسون عنوان کرد: این طرح به عنوان یک پایلوت و طرح آزمایشی است و زمانی که برای اجرای این طرح گذاشته شده است تا پایان سال 1392 است.

چهار هزار ماده خطرناک در سیگار و هفت هزار ماده مضر در قلیان وجود دارد

وی افزود: چهار هزار ماده خطرناک در سیگار و هفت هزار ماده مضر در قلیان وجود دارد که سالانه بیش از شش میلیون نفر در دنیا به خاطر بیماریهای ناشی از سیگار فوت می کنند و در کشورمان این میزان به طور سالانه 70 هزار نفر است.

مدیرعامل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ورامین تأکید کرد: برای اینکه بتوانیم درسفره خانه ها، میادین و پارکها از عرضه قلیان جلوگیری کنیم، فقط یکسال و نیم – یعنی تا پایان سال 92- زمان خواهیم داشت.

در سفره خانه ها قلیان توزیع نشود

وی ادامه داد: با حرکتی که چندی پیش با کمک دادستان شهرستان و رایزنیهای لازم انجام شد، این نتیجه گرفته شد که در سفره خانه ها قلیان توزیع نشود و در پارکها و مکانهای عمومی از این کار جلوگیری شود که بنرهایی نیز تهیه شد که منجر به تعطیلی سفره خانه ها شد.

این مسئول اظهار داشت: تعدادی از سفره خانه ها به صورت غیر مجاز قلیان عرضه می کردند که 25 مورد از این سفره خانه ها پلمپ شد.

وی اضافه کرد: تعدادی از این سفره خانه ها هنوز قلیان را عرضه می کنند ولی خوشبختانه به افراد زیر 18 سال قلیان نمی دهند و این فرهنگسازی به نحوی شده که خود افراد 18 ساله برای گرفتن قلیان مراجعه نمی کنند.

جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات شهرستان ورامین، خردادماه سال1391 با حضور محمدرضا مسجدی دبیرکل جمعیت مبازره با استعمال دخانیات کشور و آیت الله سیدمرتضی محمودی نماینده ولی فقیه در شهرستان ورامین افتتاح شد.