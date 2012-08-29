فرودگاه خدمات ویژه قزوین به مسافربری تبدیل می شود

مسعود نصرتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت:‌ شهرداری قزوین با نگاه ایجاد مکان آموزشی، تفریحی و مسافربری در راستای رسیدن به چشم‌انداز شهر قزوین با اعتباری بالغ بر 33 میلیارد تومان اقدام به خرید فرودگاه خدمات ویژه کرده است.



وی افزود: وجود فرودگاه خدمات هواپیمایی ویژه در قزوین فرصتی برای قزوین است که شهرداری با یک آینده ‌نگری وارد مذاکره با سازمان خصوصی سازی شد و توانست با حمایت و رایزنی احمد عجم استاندار قزوین، حجت الاسلام ابوترابی فرد، نائب رئیس مجلس شورای اسلامی و همراهی و موافقت شورای اسلامی شهر نسبت به خرید این فرودگاه به نام شهرداری قزوین اقدام کند.



نصرتی بیان کرد: خرید این فرودگاه بر این اساس مورد توجه مدیریت شهری قرار گرفت که از این مکان به عنوان فرودگاه آموزشی، تفریحی استفاده شود و همچنین با یک سری اصلاحات در آینده به فرودگاه مسافربری تبدیل شود.



شهردار قزوین گفت: برای اینکه از این فرودگاه برای جابجایی مسافربر هم استفاده کنیم نیازمند حمایت‎های مستقیم دولت هستیم که ماه گذشته با حضور وزیر راه و شهرسازی در قزوین توانستیم موافقت کلی را برای مطالعه و برنامه ‌ریزی استفاده از هواپیمای فوکر را دریافت کنیم.



این مسئول تصریح کرد: در حال حاضر مطالعه و برنامه ‌ریزی در این راستا در دستور کار قرار دارد و همچنین برای تحقق استفاده آموزشی، تفریحی از این فرودگاه تشریفات لازم در حال طی شدن است تا با برگزاری مجمع و هماهنگی با سازمان خصوصی سازی و فرودگاه‌های مشابه در سطح کشور مانند فرودگاه آزادی و فرودگاه آبیک ارتباط برقرار کنیم و از خدمات متقابل همدیگر بهره‌مند شویم.



وی افزود: در راستای خرید این فرودگاه، شهرداری قزوین اقدام به خرید فرودگاههای دزفول، گنبد و شیراز که وابسته به سازمان خصوصی سازی است کرده که وجود این سه فرودگاه در تحقق اهداف این مجموعه موثر خواهد بود و برای ادامه این کار نیازمند حمایت استانداری و نمایندگان مجلس شورای اسلامی هستیم.



نصرتی با بیان اینکه خرید این فرودگاه در قالب توسعه گردشگری در استان یکی از سرفصل‌های اصلی چشم انداز توسعه قزوین برای تبدیل این استان به قطب گردشگری بشمار می رود.



وی گفت: وجود این فرودگاه هم از نگاه آموزشی، تفریحی و هم از نگاه مسافربری در توسعه استان قزوین تاثیرگذار خواهد بود و این فرودگاه در کنار احداث مترو قزوین، تهران مکملی برای توسعه حمل و نقلی استان بشمار می رود.



نصرتی با بیان اینکه این فرودگاه به طور مستقیم زیر نظر شهرداری قزوین اداره خواهد شد اظهارداشت: برای خرید این فرودگاه 33 میلیارد تومان اعتبار هزینه شده که بخشی از این اعتبار از محل مطالبات دولتی با تائید استاندار، وزارت کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تامین و بخشی هم به صورت نقد و اقساط پرداخت خواهد شد.