پیروزی خادم الرضا(ع) قم در نخستین روز هندبال ساحلی کشور

سیدعلیرضا طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: رقابت‌های هندبال ساحلی قهرمانی کشور با شرکت 20 تیم از سراسر کشور در بندر کیاشهر استان گیلان آغاز شده است در حالی که تیم هندبال ساحلی خادم الرضا (ع) قم در نخستین دیدار خود مقابل تیم میزبان به میدان رفت و به برتری دو بر صفر رسید.



جدال قم با آبادان و یزد در دیدارهای دوم و سوم مقدماتی



وی ادامه داد: هندبالیست‌های قمی در ادامه این مسابقات طی امروز و فردا به ترتیب با تیم های هندبال ساحلی آبادان و بافق‌یزد دیدار می‌کنند تا مرحله مقدماتی را به پایان برسانند و جواز حضور در مرحله بعدی این دوره از پیکارها را کسب کنند.



رئیس هیئت هندبال استان قم با بیان اینکه بازی های هندبال ساحلی کشور در بخش گردشگری سواحل بندرکیاشهر گیلان برگزار می شود، افزود: این مسابقات به میزبانی اداره ورزش و جوانان شهرستان آستانه اشرفیه در پیست موتورسواری ساحل دریای بندرکیاشهر به انجام می رسد.



وی یاد آور شد: تیم هندبال ساحلی قم در حالی برای نخستین بار به این رقابت ها اعزام شده است که در این دوره از مسابقات 15 تیم از استان های مختلف کشور حضور دارند و بازی های خود را ابتدا در گروه های مقدماتی برگزار می کنند.



طباطبایی با بیان اینکه دو تیم شهرداری بندر کیاشهر و شیلات بندرانزلی نیز به عنوان نمایندگان استان گیلان حضور دارند، با اشاره به گروه بندی این رقابت ها، بیان داشت: تیم های شرکت کننده در مرحله مقدماتی در سه گروه با یکدیگر رقابت می کنند.



قرار گرفتن قم در گروه دوم مقدماتی هندبال ساحلی کشور



وی عنوان داشت: این مسابقات، نخستین بار و به مدت چهار روز در دو نوبت صبح و عصر برگزار می شود و هندبالیست های قمی با وجود اینکه امکان تمرین کردن در ساحل را ندارند، گام نخست در جدال با تیم میزبان را محکم برداشتند.



رئیس هیئت هندبال استان قم با اشاره به نتایج به دست آمده در بازی های مقدماتی، بیان کرد: در روز نخست این مسابقات که در سه گروه پنج تیمی در حال برگزاری است تیم های هیئت هندبال دولت آباد اصفهان، هیئت هندبال اصفهان و هیئت هندبال نور نیز موفق به شکست حریفان خود شدند.



وی با بیان اینکه این مسابقات به صورت دوره ای انجام می شود و روز جمعه با برگزاری دیدارهای رده بندی و فینال به اتمام خواهد رسید، اضافه کرد: پور مقدم سرپرست فنی، حیات پور نماینده فدراسیون و کافی ناظر داوری این رقابت ها حاضر هستند.



طباطبایی ابراز داشت: در روز دوم، 12 دیدار انجام خواهد شد که در حساسترین آنها علاوه بر مسابقه قم با آبادان، تیم های هیئت هندبال اصفهان و هیت هندبال نور به مصاف هم خواهند رفت و هیات هندبال نوشهر هم هیات هندبال برازجان را پیش رو خواهد داشت.



گروه بندی مسابقات به شرح زیر است :

1. هیئت نور، شیلات انزلی، هیئت اصفهان، زغال سنگ طبس یزد، هیئت کیش

2. هیئت کیاشهر، هیئت آبادان، هیئت دولت آباد اصفهان، خادم الرضا قم، سنگ آهن بافق

3. هیئت ورامین، هیئت هندبال البرز، هیئت ارومیه، هیات نوشهر، هیئت برازجان