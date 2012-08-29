  1. سیاست
۸ شهریور ۱۳۹۱، ۱۹:۱۳

حسن بن طلال:

ریاست ایران بر جنبش عدم تعهد باعث توجه ویژه نم به صلح پایدار در خاورمیانه می‌شود

ریاست ایران بر جنبش عدم تعهد باعث توجه ویژه نم به صلح پایدار در خاورمیانه می‌شود

شاهزاده اردن با اشاره به تعداد شرکت کنندگان و حضور بی نظیر سران کشورهای عضو جنبش عدم تعهد در تهران گفت: جهان نگاه ویژه ای به منطقه خاورمیانه دارد و ریاست سه ساله ایران بر جنبش عدم تعهد باعث می شود اهتمام ویژه ای به این مسئله شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن بن طلال شاهزاده اردن عصر امروز چهارشنبه پس از ورود به فرودگاه مهرآباد در جمع خبرنگاران گفت: به نظر من تعداد شرکت کنندگان و حضور بی نظیر سران کشورهای عضو جنبش عدم تعهد در تهران که باعث افتخار این کشورها است نشان می دهد، جمهوری اسلامی ایران به معنای واقعی عضو عدم تعهد است.

وی افزود: موضوعات متعدد جهانی و منطقه ای در اجلاس شانزدهم مورد بحث خواهد بود.

شاهزاده اردن خاطرنشان کرد: جهان نگاه ویژه ای به منطقه خاورمیانه دارد و یکی از موضوعات مهم در منطقه ایجاد صلح پایدار و داخلی است.

وی با اشاره به اینکه اولویت های مورد بحث در اجلاس مسائل اقتصادی و اجتماعی است، تصریح کرد: ریاست سه ساله ایران بر جنبش عدم تعهد باعث می شود اهتمام ویژه ای به این مسائل شود.

کد مطلب 1684232

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