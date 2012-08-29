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۸ شهریور ۱۳۹۱، ۱۸:۳۴

در برنامه گزیده سخنان علما؛

مخاطبان کانال ندای اسلام با شهیدان رجایی و باهنر آشنا می‌شوند

مخاطبان کانال ندای اسلام با شهیدان رجایی و باهنر آشنا می‌شوند

قم - خبرگزاری مهر: مدیر کانال ندای اسلام گفت: مخاطبان انگلیسی زبان کانال ندای اسلام از طریق برنامه گزیده سخنان علما با شخصیت شهیدان رجایی و باهنر آشنا می شوند.

سید حامد حسینیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به قرار داشتن در هفته دولت افزود: کانال ندای اسلام برای آشنایی مخاطبان انگلیسی زبان این شبکه با شخصیت شهیدان دولت، رجایی و باهنر، برنامه گزیده سخنان علما را روی آنتن برده است.

وی ادامه داد: در این برنامه که به مناسبت هفته دولت تهیه شده است، سخنرانی‌ شهید رجایی درباره آموزش و پرورش و سخنان شهید باهنر در مورد مفهوم آزادی و آزادی انتخاب در دین اسلام به همراه ترجمه این سخنان پخش می شود.

مدیر کانال ندای اسلام اضافه کرد: روح الله عطایی تهیه کنندگی و سردبیری این برنامه و محمدرضا بی ریا گویندگی این برنامه را بر عهده دارند.

حسینیان با اعلام اینکه دو قسمت از این برنامه در روزهای یکشنبه، سه شنبه پخش شده است گفت: بخش سوم این برنامه فردا پنج شنبه از ساعت 12 و 5 دقیقه از کانال ندای اسلام رادیو معارف پخش می‌شود.
 

کد مطلب 1684233

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