سید حامد حسینیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به قرار داشتن در هفته دولت افزود: کانال ندای اسلام برای آشنایی مخاطبان انگلیسی زبان این شبکه با شخصیت شهیدان دولت، رجایی و باهنر، برنامه گزیده سخنان علما را روی آنتن برده است.



وی ادامه داد: در این برنامه که به مناسبت هفته دولت تهیه شده است، سخنرانی‌ شهید رجایی درباره آموزش و پرورش و سخنان شهید باهنر در مورد مفهوم آزادی و آزادی انتخاب در دین اسلام به همراه ترجمه این سخنان پخش می شود.



مدیر کانال ندای اسلام اضافه کرد: روح الله عطایی تهیه کنندگی و سردبیری این برنامه و محمدرضا بی ریا گویندگی این برنامه را بر عهده دارند.



حسینیان با اعلام اینکه دو قسمت از این برنامه در روزهای یکشنبه، سه شنبه پخش شده است گفت: بخش سوم این برنامه فردا پنج شنبه از ساعت 12 و 5 دقیقه از کانال ندای اسلام رادیو معارف پخش می‌شود.

