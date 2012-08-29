برخورد با منکرات مهمترین وظیفه نیروی انتظامی است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله العظمی لطف الله صافی گلپایگانی طی سخنانی در دیدار سردار کاظم مجتبایی، فرمانده نیروی انتظامی استان قم با اشاره به مطلب فوق اظهار داشت: نیروی انتظامی باید با قدرت و قوّت وظایف اصلی خود را که همان حفظ امنیت و مبارزه با منکرات است ادامه داده و از منع و اعتراض دیگران واهمهای نداشته باشد.
وی همچنین با تاکید بر این که همه باید در مسیر تبلیغ دین، حفظ سنتهای اسلامی و حفظ هویت معنوی جامعه تلاش کنیم، گفت: الحمدلله نیروی انتظامی امروز مورد رضایت مردم است، چرا که در مسائل دینی، مثل امر به معروف و نهی از منکر تا جایی که ممکن بوده و دیگران مانع نشدهاند، در کار خود موفق بوده است.
جامعه بدون حضور نیروی انتظامی پیشرفت نمی کند
استاد حوزه علمیه قم با بیان این که نیروی انتظامی از نهادهای مورد نیاز جامعه است و مانند برخی نهادها نیست که بود و نبودشان علی السواء باشد، ادامه داد: اگر این نیرو نباشد جامعه نمیتواند پیشرفت داشته باشد.
وی افزود: باید این نیرو هر چه بیشتر، محکمتر و مجهزتر باشد و احساس مسئولیت کند که این برای مردم اسباب امنیت و آسایش و رفاه میشود.
لزوم مراقبت نیروی انتظامی در جلوگیری از رواج منکرات
آیت الله صافی گلپایگانی همچنین بیان داشت: شما باید مواظب باشید که منکرات رواج پیدا نکند که اگر اینطور شد جلوگیری از آن سختتر میشود؛ امسال از پارسال مشکلتر است و اگر جلوگیری نشود چند سال دیگر، کار خیلی دشوارتر میشود تا جایی که جلوگیری از آن غیرممکن می شود.
وی با تاکید بر لزوم همکاری نهادها و دستگاه ها و نیز مردم با نیروی انتظامی ادامه داد: نباید وضع طوری باشد که نیروی انتظامی با ملاهی و مناهی مبارزه کند اما در جایی دیگر هنجارشکنان مورد تشویق قرار بگیرند.
این مرجع تقلید شیعیان ادامه داد: به هر حال در وضعیت فعلی مردم به نیروی انتظامی خوشبین شدهاند و باید این اعتماد و خوشبینی مردم را قدردان بود و آن را حفظ کرد.
وی در ادامه سخنان خود اظهار داشت: تعلیمات اسلامی خود به خود صیانتبخش است و مانع از انجام معاصی و منکرات میشود و کسانی که مرتکب منکرات میشوند تقوا و ایمان به مبدأ و معادشان ضعیف است.
آیت الله صافی افزود: شما اگر الان از بسیاری بپرسید که چرا در جامعه مرتکب معاصی و ملاهی نمیشوند میگویند چون مسلمانیم و متعهدیم که به احکام اسلام عمل کنیم.
وی گفت: آنهایی که زنهایشان چادر دارند و با بهترین حجاب وارد جامعه میشوند به خاطر تعهد به اسلام و احکام آن، اینطور عمل میکنند؛ راه اصلی هم همان است که ما متعهد به اسلام باشیم، متعهد به شعائر اسلام باشیم چرا که هر چه آنها در جامعه تقویت پیدا کند مقاصد دین بیشتر تأمین میشود.
انجام وظیفه در قم سنگین تر است
این مرجع تقلید همچنین با اشاره به اهمیت و جایگاه شهر مقدس قم ابراز داشت: انجام وظیفه در شهر قم با وجود حرم حضرت معصومه (س) و سوابق درخشان این شهر و حوزه علمیه جهانی اسلام، سنگینتر است و شما باید در تأمین این مقاصد و اهداف، بیشتر از سایر شهرها تلاش کنید.
وی در خاتمه با تاکید بر این که همه ما باید در جهت کسب رضایت خاطر مبارک حضرت ولیعصر(عج) بکوشیم، گفت: هر تلاشی هم که میکنید به حساب ایشان بگذارید و ایشان هم کمک میکنند و انشاء الله مقاصد تأمین خواهد شد.
در ابتدای این دیدار، فرمانده نیروی انتظامی استان قم گزارشی از فعالیتها و برنامههای این نیرو ارائه داد.
قم - خبرگزاری مهر: یکی از مراجع تقلید شیعیان برخورد با منکرات را مهمترین وظیفه نیروی انتظامی عنوان کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله العظمی لطف الله صافی گلپایگانی طی سخنانی در دیدار سردار کاظم مجتبایی، فرمانده نیروی انتظامی استان قم با اشاره به مطلب فوق اظهار داشت: نیروی انتظامی باید با قدرت و قوّت وظایف اصلی خود را که همان حفظ امنیت و مبارزه با منکرات است ادامه داده و از منع و اعتراض دیگران واهمهای نداشته باشد.
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