  1. بین الملل
۸ شهریور ۱۳۹۱، ۲۰:۲۱

شیخ علی یاسین:

لبنان بیش از هر زمان دیگری به امام موسی صدر نیاز دارد

لبنان بیش از هر زمان دیگری به امام موسی صدر نیاز دارد

رئیس تجمع علمای صور لبنان در سی و چهارمین سالروز ناپدید شدن امام موسی صدر لبنان اعلام کرد این کشور بیش از هر زمان دیگری نیازمند مکتب صدر است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الانتقاد ، شیخ "علی یاسین" رئیس "تجمع علمای صور" در سی و چهارمین سالگرد ناپدید شدن امام موسی صدر گفت: آنچه هم اکنون لبنان به آن نیاز دارد بازگشت به مکتب امام موسی صدر است زیرا وی بر وحدت ملی میان همه طوایف لبنان اصرار داشت.

وی افزود: با توجه به شرایط بحرانی منطقه، حضور امام موسی صدر که بنیانگذار مقاومت و مخالف همه طرحهای آمریکا و خاورمیانه جدید "هنری کیسنجر" (وزیر خارجه اسبق آمریکا) بود، ضروری است.

علی یاسین گفت : حقیقت ناپدید شدن امام موسی صدر باید روشن و تلاش همه جانبه ای برای آگاهی از سرنوشت این مرد بزرگ و همراهانش انجام شود.

از سوی دیگر انور الخلیل نماینده پارلمان لبنان ابراز امیدواری کرد که همه لبنانی ها از مواضع و تجربه امام موسی صدر الهام بگیرند.

وی افزود: امام موسی صدر به وحدت ملی میان لبنانی ها بر اساس اصل شهروندی، عدالت اجتماعی و دفاع از حاکمیت ملی به جای نظام طایفه ای، تبعیض اجتماعی، فرقه گرایی و بی توجهی به اصل حاکمیت ملی توجه خاصی نشان می داد.

الخلیل بیان کرد: آنچه لبنان هم اکنون بیش از هر زمان دیگری به آن نیاز دارد حکمت و عقل بوده و برخورد مثبت با مشکلات و اختلافات بهترین راه برای ثبات داخلی است.

این نماینده پارلمان لبنان خواستار افزایش تلاشها برای آگاهی از سرنوشت امام موسی صدر و همراهانش و بازگشت سالم آنها به کشور شد.

شایان ذکر است امام موسی صدر و همراهانش که در سفری رسمی به دعوت معمر قذافی در لیبی حضور داشتند در روز ۹ شهریور۱۳۵۷ ناپدید شدند و از آن زمان تاکنون گزارشهای متعددی درباره شهادت و حیات این شخصیت برجسته شیعیان و یکی از بنیانگذاران مقاومت علیه رژیم صهیونیستی مطرح شده است.

کد مطلب 1684247

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها