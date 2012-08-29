لبنان بیش از هر زمان دیگری به امام موسی صدر نیاز دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الانتقاد ، شیخ "علی یاسین" رئیس "تجمع علمای صور" در سی و چهارمین سالگرد ناپدید شدن امام موسی صدر گفت: آنچه هم اکنون لبنان به آن نیاز دارد بازگشت به مکتب امام موسی صدر است زیرا وی بر وحدت ملی میان همه طوایف لبنان اصرار داشت.

وی افزود: با توجه به شرایط بحرانی منطقه، حضور امام موسی صدر که بنیانگذار مقاومت و مخالف همه طرحهای آمریکا و خاورمیانه جدید "هنری کیسنجر" (وزیر خارجه اسبق آمریکا) بود، ضروری است.

علی یاسین گفت : حقیقت ناپدید شدن امام موسی صدر باید روشن و تلاش همه جانبه ای برای آگاهی از سرنوشت این مرد بزرگ و همراهانش انجام شود.

از سوی دیگر انور الخلیل نماینده پارلمان لبنان ابراز امیدواری کرد که همه لبنانی ها از مواضع و تجربه امام موسی صدر الهام بگیرند.

وی افزود: امام موسی صدر به وحدت ملی میان لبنانی ها بر اساس اصل شهروندی، عدالت اجتماعی و دفاع از حاکمیت ملی به جای نظام طایفه ای، تبعیض اجتماعی، فرقه گرایی و بی توجهی به اصل حاکمیت ملی توجه خاصی نشان می داد.

الخلیل بیان کرد: آنچه لبنان هم اکنون بیش از هر زمان دیگری به آن نیاز دارد حکمت و عقل بوده و برخورد مثبت با مشکلات و اختلافات بهترین راه برای ثبات داخلی است.

این نماینده پارلمان لبنان خواستار افزایش تلاشها برای آگاهی از سرنوشت امام موسی صدر و همراهانش و بازگشت سالم آنها به کشور شد.

شایان ذکر است امام موسی صدر و همراهانش که در سفری رسمی به دعوت معمر قذافی در لیبی حضور داشتند در روز ۹ شهریور۱۳۵۷ ناپدید شدند و از آن زمان تاکنون گزارشهای متعددی درباره شهادت و حیات این شخصیت برجسته شیعیان و یکی از بنیانگذاران مقاومت علیه رژیم صهیونیستی مطرح شده است.