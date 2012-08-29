بیژن سلیمان پور در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری اجلاس کشورهای عدم تعهد، این نشست را پس از اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد بزرگترین نشست در سطح سران کشورهای دانست.

وی با اشاره به اینکه منشور این اجلاس عدالت و صلح و پایداری است، افزود: در این مقطع حساس در نظام بین الملل و منطقه و با توجه به بیداری اسلامی و تغییر ساختارهای سیاسی در برخی از کشورها که نشات گرفته از انقلاب ایران بوده، فرصت خوبی برای کشورمان فراهم شده است.

اجلاس عدم تعهد فرصتی برای اثبات حقانیت و حقوق مسلم ایران

فرماندار رباط کریم ادامه داد: این اجلاس فرصتی را فراهم کرده تا مظلومیت ایران اسلامی و اصرار آن بر حقوق مسلم خود و حقانیت، مطالبات و خواست های مسلم ملت ایران و تاکید موکد بر تامین صلح پایدار جهانی به منصه ظهور برسد.

سلیمان پور خاطرنشان کرد: از طرفی این اجلاس، مجمع خوبی برای رساندن خواست ملت های آزادیخواه و مسلمان انقلابی به جهانیان است تا در جریان این رخدادهای مهم قرار بگیرند.

ظرفیتی برای اقتدار نظام و ملت ایران

وی با بیان اینکه این اجلاس ظرفیتی برای اقتدار نظام و ملت ایران است، اظهار امیدواری کرد عدالت و صلح پایدار جهانی و برابری همه ملت ها را در برداشته باشد.

این مقام ارشد دولتی در رباط کریم تاکید کرد: برگزاری این اجلاس در سطح سران کشورها و رهنمودهای رهبری در بعد ملی و منطقه ای و بین المللی زمینه ای برای تحقق آرمان هایی است که نظام ایران اسلامی در 33 سال گذشته برای احیای کرامت انسانی مطرح کرده تا در جهان شکل بگیرد.

فرماندار رباط کریم با بیان اینکه این اجلاس اثرات مثبت برای ایران و بشریت خواهد داشت، اظهار داشت: در اجلاس کشورهای عدم تعهد، اظهارنظرهای مختلف سران در سطوح مختلف و حسن میزبانی ایران و برنامه هایی که به خوبی در حال اجراست، روزنامه ها و سایت هایی که در خارج علیه آن اطلاع رسانی می کنند را ناکام می گذارد.