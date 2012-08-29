استفاده بهتر و بیشتر از ظرفیتهای ارسباران

به گزارش خبرنگار مهر ، احمد علیرضا بیگی بعد از ظهر چهارشنبه در اولین جلسه ستاد جذب و هدایت کمک های مردمی استان که با حضور مدیران استانی در محل استانداری تبریز تشکیل شد ضمن اعلام مطلب فوق افزود: مردم باید چه در داخل و چه در خارج کشور با دولت همکاری کنند تا در درجه اول هرچه سریع تر مشکل مسکن مردم در مناطق زلزله زده حل شود و در وهله دوم بتوانیم از توانمندی های شکوفا نشده منطقه بی نظیر ارسباران استفاده بهتر و بیشتری بکنیم.

وی افزود: مدیرانی که در جریان این حادثه بیشتر مورد رجوع مردم و رسانه ها قرار گرفتند گاهی سخنانی می گفتند که هدایت شده نبود، باید سخنانی که می گویند ابتدا در مراجع رسمی نمود عینی پیدا کند بعدا به طور مسلم حرفی بزنند.

وی اظهار داشت: ستاد سیاستگذاری استان باید در درجه اول تلاش کند هرچه سریعتر و قبل از بیش از اندازه سرد شدن هوا در مناطق زلزله زده بر اتمام بازسازی مسکن مردم مناطق زلزله زده نظارت داشته باشد و بعد از آن زیر ساخت های شناسایی نشده و بکر منطقه را شناسایی کرده و تدابیر لازم در خصوص استفاده بیشتر از توانمندی های منطقه صورت گیرد.

وی در پایان سخنان خود ضمن تشکر از حاضرین در جلسه گفت: باید رسانه ها در انتشار اخبار صحیح بیش از پیش دقت کنند و نگذارند که برخی افراد سودجو از این اخبار سوء استفاده کنند.